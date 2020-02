Handwerk fordert 20 Milliarden Euro Entlastung Sozialversicherung

Düsseldorf (ots) - Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer hat einegrundlegende Reform des deutschen Sozialversicherungssystems nach dem Vorbildder rot-grünen Hartz-Reformen gefordert. "Wir brauchen bei denSozialversicherungen tatsächlich einen Befreiungsschlag", sagte Wollseifer derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). "Das gesamte Sozialsystem muss aufneue und vor allem stabile Beine gestellt werden", sagte der Präsident desZentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH). "GesamtgesellschaftlicheAufgaben müssen auch gesamtgesellschaftlich finanziert werden, also aus Steuern,nicht aus Beiträgen", sagte Wollseifer. "Die rund 20 Milliarden Euro fürversicherungsfremde Leistungen - wie beispielsweise die Mitversicherung vonFamilienmitgliedern in der gesetzlichen Krankenversicherung - sollte künftigtatsächlich die Gesellschaft insgesamt schultern. Das muss aus Steuermittelnbezahlt werden", sagte der ZDH-Präsident. Die nötigen Finanzmittel dafür solltenunter anderem aus der höheren Besteuerung der Digitalwirtschaft und demwirksamen Umsatzsteuerbetrug an den Grenzen aufgebracht werden. "Hier gehenjedes Jahr hohe Milliardenbeträge verloren", sagte Wollseifer. Er fordertezudem eine Unternehmenssteuerreform mit einer milliardenschwerenNetto-Entlastung der Betriebe. "Das muss zwingend in diesem Jahr auf den Weggebracht werden. Denn spätestens ab 2021 haben sich die steuerlichenWettbewerbsbedingungen in Europa so verändert, dass wir Europameister bei denFirmensteuern sind", sagte Wollseifer.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4509093OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell