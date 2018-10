Handwerk + Form 2018 - BILD

Wettbewerb und Ausstellungsrundgang - 13./14. und18./19./20./21. Oktober 2018Andelsbuch (ots) - Die Preisträger stehen fest und in weniger alszwei Wochen startet die Ausstellung Handwerk + Form in die achteRunde! Die aus Architektur, Design und Medien kommende Jury war anzwei Tagen mit den eingereichten Prototypen konfrontiert und von derbreiten Streuung an Themen und der Vielfalt an Gewerken beeindruckt.Mit 122 abgegebenen Einreichungen verzeichnet der Wettbewerb diesesJahr eine Höchstbeteiligung.Handwerk + Form ist einer der bedeutendsten Gestaltungswettbewerbeim Handwerk und ein wichtiger Impulsgeber für die regionaleHandwerkskultur im Austausch mit GestalterInnen aus dem In- undAusland. Der Wettbewerb wurde auf Anregung des HandwerkervereinsAndelsbuch im Bregenzerwald, in Zusammenarbeit mit dem GrafikdesignerHarry Metzler 1991 erstmals ausgetragen. Seit dem Jahr 2000 schreibtder Werkraum Bregenzerwald den alle drei Jahre stattfindendenWettbewerb aus. Alle zugelassenen Arbeiten werden in Form einesspeziellen Dorfrundgangs durch alte Werkstätten undWirtschaftsgebäude in Andelsbuch gezeigt. In den teils ungenutztenund sanierten Gebäuden, trifft alte Bausubstanz auf modernes Design.Ausgangs- und Sammelpunkt ist das Werkraumhaus, das sich dieses Jahrunter dem Motto "Markthalle" präsentiert.Mehr Informationen finden sich unter [handwerkundform.com](http://www.handwerkundform.com).Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Werkraum Bregenzerwald, Andrea Masal, andrea.masal@werkraum.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/31401/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Werkraum Bregenzerwald, übermittelt durch news aktuell