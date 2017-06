Handwerk: 6,5 % mehr Umsatz im 1. Quartal 2017

Wiesbaden (ots) - Im ersten Quartal 2017 stiegen die Umsätze imzulassungspflichtigen Handwerk um 6,5 % gegenüber dem ersten Quartal2016. Dies teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) nachvorläufigen Ergebnissen mit. Zugleich waren Ende März 2017 imzulassungspflichtigen Handwerk 1,0 % mehr Personen tätig als EndeMärz 2016.In allen sieben Gewerbegruppen gab es im ersten Quartal 2017höhere Umsätze verglichen mit dem ersten Quartal 2016. Die größteUmsatzsteigerung erzielte das Kraftfahrzeuggewerbe (+ 8,5 %). Auch inden Handwerken für den gewerblichen Bedarf (+ 7,1 %), imGesundheitsgewerbe (+ 5,5 %), im Bauhauptgewerbe (+ 5,4 %), imAusbaugewerbe (+ 5,1 %) und in den Handwerken für den privaten Bedarf(+ 2,0 %) wurde mehr umgesetzt als im Vorjahresquartal. Mit + 1,8 %stiegen die Umsätze im Lebensmittelgewerbe am geringsten.Die Umsatzentwicklung in den zulassungspflichtigen Handwerken istteilweise darauf zurückzuführen, dass das erste Quartal 2017 dreiArbeitstage mehr hatte als das entsprechende Vorjahresquartal.In fünf der sieben Gewerbegruppen waren Ende März 2017 mehrPersonen tätig als Ende März 2016. Im Bauhauptgewerbe nahm dieBeschäftigung mit + 1,8 % am stärksten zu. Mehr Beschäftigte gab esauch im Gesundheitsgewerbe (+ 1,6 %), im Kraftfahrzeuggewerbe (+ 1,5%), im Ausbaugewerbe (+ 1,4 %) und in den Handwerken für dengewerblichen Bedarf (+ 0,6 %). Demgegenüber sank die Zahl derBeschäftigten im Lebensmittelgewerbe (- 0,1 %) und in den Handwerkenfür den privaten Bedarf (- 1,0 %).Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) mitTabelle sowie weitere Informationen und Funktionen sind imInternet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Jörg Feuerhake,Telefon: +49 (0) 611 / 75 41 16,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell