Handwerk: 3,9 % mehr Umsatz im Jahr 2019 / Beschäftigtenzahl um 0,3 % gegenüber 2018 gestiegen

Wiesbaden (ots) -Umsatz im zulassungspflichtigen Handwerk, Jahr 2019 +3,9 % zum VorjahrBeschäftigte im zulassungspflichtigen Handwerk, Jahresdurchschnitt 2019 +0,3 % zum VorjahrDas zulassungspflichtige Handwerk in Deutschland hat im Jahr 2019 einen 3,9 % höheren Umsatz als im Vorjahr erzielt. Dies teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse aus den Umsatzsteuervoranmeldungen mit. Die Zahl der Beschäftigten im zulassungspflichtigen Handwerk stieg im Jahresdurchschnitt 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 %.Bauhauptgewerbe und Kraftfahrzeuggewerbe mit größten UmsatzsteigerungenAlle sieben Gewerbegruppen des zulassungspflichtigen Handwerks meldeten im Jahr 2019 höhere Umsätze als 2018. Die größten Umsatzsteigerungen erzielten das Bauhauptgewerbe (+5,2 %) und das Kraftfahrzeuggewerbe (+5,0 %). Am geringsten stieg der Umsatz in den Handwerken für den gewerblichen Bedarf (+0,8 %), zu denen Unternehmen des Metallbaus und der Feinwerkmechanik gehören.In fünf der sieben Gewerbegruppen des zulassungspflichtigen Handwerks waren im Jahr 2019 durchschnittlich mehr Personen beschäftigt als 2018. Im Gesundheitsgewerbe nahm die Zahl der Beschäftigten gegenüber dem Vorjahr am stärksten zu (+1,2 %), während sie in den Handwerken für den privaten Bedarf (-2,1 %) und im Lebensmittelgewerbe (-1,8 %) abnahm.Detaillierte Ergebnisse über die konjunkturelle Entwicklung des Handwerks enthalten die Tabellen der Handwerksberichterstattung (53211) die in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden können. Zusätzlich sind die Informationen in der Fachserie 4, Reihe 7.1 Beschäftigte und Umsatz im Handwerk veröffentlicht.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.