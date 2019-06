Handwerk im 1. Quartal 2019: 6,4 % mehr Umsatz als im Vorjahr

Wiesbaden (ots) - Im ersten Quartal 2019 stiegen die Umsätze imzulassungspflichtigen Handwerk in Deutschland gegenüber dem erstenQuartal 2018 um 6,4 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nachvorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren Ende März 2019 imzulassungspflichtigen Handwerk 0,7 % mehr Personen tätig als EndeMärz 2018.In sechs der sieben Gewerbegruppen des zulassungspflichtigenHandwerks wurden im ersten Quartal 2019 höhere Umsätze als im erstenQuartal 2018 erwirtschaftet. Die größten Umsatzsteigerungen erzieltedas Bauhauptgewerbe (+14,0 %). Niedrigere Umsätze als imVorjahresquartal gab es im Lebensmittelgewerbe (-0,3 %).In fünf der sieben Gewerbegruppen waren Ende März 2019 mehrPersonen tätig als Ende März 2018. Im Bauhauptgewerbe nahm dieBeschäftigung mit +1,9 % am stärksten zu. Auch im Ausbaugewerbe (+1,3%), bei den Handwerken für den gewerblichen Bedarf und imGesundheitsgewerbe (jeweils +1,2 %) sowie im Kraftfahrzeuggewerbe(+1,0 %) waren mehr Personen tätig. Demgegenüber sank die Zahl derBeschäftigten im Lebensmittelgewerbe und in den Handwerken für denprivaten Bedarf (jeweils -1,9 %).Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Vierteljährliche Handwerksberichterstattung,Telefon: +49 (0) 611 / 75 21 65www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell