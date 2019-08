Köln (ots) -Nationalspieler Andreas Wolff, Patrick Wiencek, Finn Lemke,Christopher Rudeck & Co setzen Hände für Gebärdensprache undInklusion einBevor Pokalsieger THW Kiel und Deutscher Meister SGFlensburg-Handewitt im ISS DOME in Düsseldorf die vorolympischeSaison eröffnen, können Interessierte ab sofort bei der Foto- undKunst-Ausstellung "Hand. Kopf. Herz" den Handballstars auf die Händeschauen. Beim Shooting waren viele Spieler dabei, die bei der Heim-WMin diesem Jahr durch ihr beeindruckendes Handspiel Millionen jungerund älterer Menschen begeisterten. Teil der Ausstellung sind u. a.die "Pranken" der Nationalspieler Andreas Wolff (Vive Kielce),Patrick Wiencek (THW Kiel), Paul Drux (Füchse Berlin), SteffenWeinhold (THW Kiel), Julius Kühn und Finn Lemke (MT Melsungen),Matthias Musche (SC Magdeburg) und Tim Suton (TBV Lemgo Lippe).Diese und alle übrigen Spieler in der LIQUI MOLY HBL überzeugendurch ihr leidenschaftliches, präzises Spiel mit dem Ball und derHand - dem Wunderwerk an Kraft und Geschicklichkeit. Diesen Athleten,der Ästhetik der Sportart Handball sowie der Schaffenskraft der Händeist die Ausstellung gewidmet. Das Handspiel im Handball entscheidetaber nicht nur über Sieg und Niederlage, sondern steht auch fürFairplay, Teamgeist, Solidarität und Inklusion. Liga-Präsident UweSchwenker: "Trotz aller Härte, für die der Handball auch steht,reichen sich unsere Spieler auf und neben dem Spielfeld die Hände.Unabhängig von Nationalität, Hautfarbe und Herkunft ist der Handballkameradschaftlich, familiär, solidarisch und wertschätzend."Dieses Selbstverständnis verbildlicht die Fotoausstellung, die vonder LIQUI MOLY HBL, dem Deutschen Handballbund und Pixum zumSaisonstart initiiert wurde.Fotografin Jara Reker fokussiert dabei die Hände von Spielern auszahlreichen Klubs. Diese formen Buchstaben des Fingeralphabets undbilden so eine "Wir-Botschaft". Mit "Hand. Kopf. Herz" stehen derHandball und seine Protagonisten für herausragende Leistungen, ebensowie für Toleranz und vielfältiges gesellschaftliches Engagement.Die Handball-Ausstellung ist mit Unterstützung der SportstadtDüsseldorf vom 13.- 20. August im Cafe Europa zu sehen. Der Eintrittist kostenfrei. Der Katalog zur Ausstellung mit vielen Informationenzu den Spielern und rund um die Ausstellung ist online im Fanshop derLIQUI MOLY HBL bestellbar. Der Erlös kommt dem Joachim Deckarm-Fondszu Gute. Online ist die Ausstellung auch zu besichtigen unter:https://www.pixum.de/hand-kopf-herz. Auch beim Pixum Super Cup, deram 21. August zwischen Meister SG Flensburg-Handewitt und PokalsiegerTHW Kiel im ISS DOME ausgespielt wird ist die Ausstellung ebenso zusehen, wie am "Tag des Handballs" am 26. Oktober in Hannover.Aktuell zu sehen: Cafe Europa, Marktplatz 6a, 40213 DüsseldorfPressekontakt:Oliver LückeGeschäftsleitung Kommunikation & MedienTelefon: +49 2203 98967-17Mobil: +49 163 20 43 757E-Mail: luecke@liquimoly-hbl.deOriginal-Content von: Handball-Bundesliga, übermittelt durch news aktuell