Handschuhe haben immer Saison - unter anderem im Haushalt

Hamburg (ots) - Die wärmenden Fäustlinge wandern jetzt im Frühlingwieder nach hinten in den Kleiderschrank. Andere Handschuhe habendagegen immer Saison: beispielsweise im Haushalt. Damit sie die Hautrichtig schützen, sollte man allerdings ein paar Punkte beachten,informiert die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst undWohlfahrtspflege (BGW).Wasser trocknet die Haut ausIm Haushalt kommen die Hände häufig mit Feuchtigkeit in Kontakt -ganz besonders beim ausgiebigen Wohnungsputz, der für viele imFrühjahr ansteht. "Leider trocknet Wasser die Haut aus", so AlexandraMorch-Röder, Hautschutzexpertin bei der BGW. "Es greift diehauteigene Schutzschicht an und löst deren Fette wie den Mörtel auseiner Backsteinmauer. Reinigungsmittel verstärken diesen Prozessnoch." Die Berufsgenossenschaft kennt das Problem von ihrenVersicherten, die im Berufsalltag viel Feuchtarbeit leisten müssen."Aber auch zu Hause ist es wichtig, die Hände zu schützen", betontMorch-Röder.Fünf Tipps für einen hautschonenden Wohnungsputz:1. Beim Hantieren mit Wasser und Reinigungsmitteln am bestenflüssigkeitsdichte Handschuhe mit langen Stulpen tragen. Für mancheberuflichen Bereiche gibt es dafür spezielle Modelle, zu Hause kannman Haushaltshandschuhe nutzen.2. Die Enden der Stulpen nach außen umschlagen: So läuft keineFlüssigkeit über die Unterarme in die Handschuhe hinein.3. Darauf achten, dass die Hände und die Handschuhinnenseiten vordem Anziehen trocken sind.4. Auf kurze Tragezeit achten: Nach einer Weile fängt die Haut inflüssigkeitsdichten Handschuhen zu schwitzen an. Bei längerenTragezeiten dünne Baumwollhandschuhe unterziehen: Sie saugen denSchweiß auf.5. Nicht wegen der Schwitzgefahr auf Handschuhe verzichten: Diedabei entstehende Feuchtigkeit belastet die Haut weniger als derdirekte Kontakt mit Wasser und Reinigungsmitteln.Alternativen zu LatexViele Haushaltshandschuhe bestehen aus Naturlatex. Die darinenthaltenen Proteine können Allergien auslösen. "Als Alternative gibtes mittlerweile in vielen Geschäften latexfreie Modelle zu kaufen",informiert die Hautschutzexpertin der BGW, "beispielsweise fürMenschen mit empfindlicher Haut."