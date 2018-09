"Handicap 55": Tod einer Pflegerin im neuen ARD Radio Tatort des SWR (FOTO)

Baden-Baden (ots) -"Handicap 55": Tod einer Pflegerin im ARD Radio Tatort des SWRRadiokrimi mit Karoline Eichhorn, Ueli Jäggi, Matti Krause u. a. /14.9.2018 in SWR2, 12.-24.9.2018 im ARD-Hörfunk / Download aufwww.radiotatort.ARD.deVom mysteriösen Tod einer Stuttgarter Pflegerin handelt "Handicap55", der neue ARD Radio Tatort des SWR. Autor Hugo Rendler istbekannt für gut recherchierte Fälle und gesellschaftlich relevanteThemen. Als gelernter Krankenpfleger weiß Rendler, wie er einen Krimientwickelt, der den harten Alltag in der Pflege mit dem Traum voneinem anderen Leben verbindet. Profilerin Nina Brändle (KarolineEichhorn) und ihr Kollege Xaver Finkbeiner (Ueli Jäggi) stehenzunächst vor einem Rätsel: Wer könnte ein Interesse am Tod einer55-jährigen, allseits geschätzten Pflegerin haben? Der Hörspielkrimiist am Freitag, den 14. September 2018 um 22:03 Uhr in SWR2 sowie vom12. bis 24. September 2018 im ARD-Hörfunk zu hören.Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare Nina Brändle undXaver Finkbeiner auf die Heimbewohnerin Lotte Remmert, die von dertot aufgefundenen Pflegerin vermeintlich bestens betreut wurde.Allerdings kann die Heimleitung seit Wochen kein Geld mehr von ihremKonto einziehen. Ihre Ersparnisse scheinen verschwunden. Und in derWohnung der Ermordeten finden sich eine Menge teuerster Schuhe, dieso gar nicht ins Bild der bescheidenen Pflegerin passen wollen.Führte die Tote ein Doppelleben? Es beginnt ein Puzzlespiel, in demFrust und Angst, aber auch Träume und Hoffnungen eine wichtige Rollespielen.Autor Hugo RendlerHugo Rendler, Jahrgang 1957, hat als freier Autor zahlreicheHörspiele für DRS Zürich, RB und SWR verfasst. Daneben schreibt erRomane, Theaterstücke und Drehbücher, u. a. für "Die Fallers". FürSWR2 sind bereits mehrere ARD Radio Tatorte entstanden. Etlicheseiner Hörspiele wurden ausgezeichnet, u. a. mit dem ZonserHörspielpreis. Regie bei "Handicap 55" führte Alexander Schuhmacher.Dramaturgie: Ekkehard Skoruppa (SWR2). Produktion: SWR 2018.Sendetermine im SWR HörfunkFreitag, 14. September 2018, 22:03 Uhr, SWR2 Sonntag, 16.September 2018, 21:03 Uhr, SWR4 Baden-Württemberg (Zweitsendung)"Handicap 55" steht nach Ausstrahlung ein Jahr lang als Downloadauf www.radiotatort.ARD.de sowie in der Smartphone-App "ARDAudiothek" zur Verfügung. Auch als Podcast abonnierbar!Pressefotos zum Herunterladen: www.ARD-foto.de Alle Sendetermineund weitere Informationen: www.radiotatort.ARD.de Presseinformationund kostenloses Bildmaterial: http://x.swr.de/s/krimihrspielpflegeAudio zum Vorhören für akkreditierte Journalisten:www.presseportal.swr.dePressekontakt: Oliver Kopitzke, Telefon 07221/929-23854, E-Mail:oliver.kopitzke@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell