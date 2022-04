Handheld erfüllt Rekordauftrag für weltweit führenden Paketzusteller

Lidköping, Schweden (ots/PRNewswire) -Die Handheld Group (https://www.handheldgroup.com/de/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=RecordOrder), ein führender Hersteller von robusten mobilen Computern, gibt am heutigen Tag die Lieferung eines Rekordauftrags an einen weltweit führenden Logistikdienstleister bekannt.Dieser Rekordauftrag bezieht sich auf den gerade neu eingeführten SP500X ScanPrinter von Handheld, eine innovative tragbare Lösung, die zum Sortieren und Bedrucken von Paketen in allen Logistikzentren des Kunden eingesetzt wird. Der SP500X ScanPrinter ersetzt eine zuvor verwendete Lösung, die Handheld seit dem Jahr 2012 an diesen Riesen im Logistikbereich geliefert hatte.Der kompakte und tragbare SP500X ScanPrinter (https://www.handheldgroup.com/de/robuste-computer/tragbare-technologie/sp500x/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=RecordOrder) ist eine einzigartige Scan- und Drucklösung, die gedruckte Etiketten überflüssig macht und 2D-Imaging, Tintenstrahldruck und drahtlose Kommunikation in einem einzigen Gerät vereint. Der handgetragene SP500X scannt eine Packung und sendet die Daten an das Lagerverwaltungssystem (LVS), das das Paket identifiziert und erkennt, wohin dieses geschickt werden muss. Diese Daten werden sofort zurückgesendet, und das Gerät bedruckt anschließend das Paket direkt, ohne dass Etiketten benötigt werden.Der SP500X basiert auf einer von Hewlett-Packard (HP) lizensierten Tintenstrahldruck-Technologie und bietet innovative, neue Technologie, die das Sortieren von Paketen und die Lagerverwaltung verbessert. Darüber hinaus hat Handheld eine Vereinbarung mit HP (https://www.hp.com/uk-en/hp-news/press-release.html?id=1271205) über die Entwicklung und den weltweiten Vertrieb von Druckprodukten, die auf Thermo-Tintenstrahl-Druckpatronen von HP basieren."Wir haben uns darauf gefreut, den ersten Großauftrag zu erfüllen", sagt Jim Rimay, CEO von Handheld US. „Wir sind glücklich, auf dieser langfristigen Partnerschaft aufbauen zu können, um eine einzigartige, tragbare Lösung für einen solchen weltweit führenden Logistikanbieter bereitzustellen. Ihre Entscheidung, die Partnerschaft mit Handheld fortzusetzen, zeigt deutlich, dass der SP500X eine verbesserte Produktivität und höhere Effizienz ermöglicht.""Es ist eine großartige Leistung, in einer schwierigen Zeit einen Kunden dieser Größe mit einem so wichtigen Gerät zu beliefern. Wir sind stolz, dass wir erneut von einem weltweit führenden Unternehmen als Lieferant für geschäftskritische Produkte ausgewählt wurden.", sagt Thomas Löfblad, CEO der Handheld Gruppe. „Es unterstreicht unseren Erfolg bei enger Zusammenarbeit mit Kunden, um deren Betrieb effizienter, benutzerfreundlicher und wertsteigernder zu machen."VerfügbarkeitDer SP500X ScanPrinter ist auf Lager und steht zur Bestellung bereit.Hilfreiche LinksPressefotos (https://www.handheldgroup.com/news/pressroom/sp500x/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=RecordOrder)Der SP500X ScanPrinter (https://www.handheldgroup.com/de/robuste-computer/tragbare-technologie/sp500x/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=RecordOrder)SP500X Fallstudie (https://www.handheldgroup.com/de/robuste-losungen/fallstudien/sp500x-scanprinter-revolutioniert-die-logistik/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=RecordOrder)Video zur Produktvorführung (https://www.youtube.com/watch?v=lH5xXmFgWMk)Über Handheld Die Handheld Group ist ein Hersteller robuster Mobilcomputer, Tablets und Handgeräte. Handheld und seine weltweiten Partner bieten komplette Mobilitätslösungen für Unternehmen in verschiedenen Industriezweigen wie Logistik, Geomatik, Forstwirtschaft, öffentlicher Verkehr, Versorgungsunternehmen, Bauwesen, Wartung, Bergbau, Militär und Sicherheit. Die schwedische Handheld Group hat Niederlassungen in Finnland, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Italien, Deutschland, der Schweiz, Australien und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.handheldgroup.com/de/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=RecordOrderPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1798584/Handheld_Group.jpgPressekontakt:+46 510 54 71 70 Helmut Feurhuber,Geschäftsführung,Handheld Germany,Deutschland,+49 (8654) 77957 0,h.feurhuber@handheldgermany.com Andreas Hitz,Geschäftsführung,Handheld Swiss,Schweiz,+41 (81) 330 0555,a.hitz@handheldswiss.comOriginal-Content von: Handheld Group AB, übermittelt durch news aktuell