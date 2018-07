Handheld bringt das neue All-in-One Gerät Nautiz X2 mit Android 7.0

Lidköping, Schweden (ots/PRNewswire) -Die Handheld Group (http://www.handheldgroup.com/de), einführender Hersteller robuster mobiler Computer, hat heute das Upgradedes neuen All-in-One Gerätes Nautiz X2 auf Android 7.0 bekanntgegeben. Das Nautiz X2 wurde erstmalig im Februar 2017 vorgestelltund ist für Datenerfassung und Auto-ID Lösungen unter extremenBedingungen bestens geeignet.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/715912/Nautiz_X2_Handheld_Group.jpgDer Nautiz X2 ist ein echtes All-in-One-Gerät für professionelleBenutzer, das alle täglichen Aufgaben bewältigt und ist gegenFeuchtigkeit, Staub, extreme hohe oder niedrige Temperaturen undWasser geschützt. Android 7.0 (Nougat) fügt Sicherheitsfeatures hinzuund verbessert das Energiemanagement für längere Batterielebensdauer.Zwei Dinge, die bei der Auswahl von Handheld-Computern für einUnternehmen wichtig sind.Das Nautiz X2 bietet umfassende und vielseitige Features undFunktionen:- Extreme Robustheit nach IP65 und MIL-STD-810-G- Hochqualitativer Hochgeschwindigkeits-Scanner, 1D- oder 2D- Integrierte 8-Megapixel-Kamera mit Autofokus und Blitz- 4G / LTE Android-Telefonfunktion- Google GMS, Google Maps, Play Store, ...- Sonnenlichttaugliches 4,7-Zoll-Display mit kapazitivem Multi-Touch"Das Nautiz X2 bietet das beste Preis/Leistungs-Verhältnis untervergleichbaren Handhelds. Aber das, was es einzigartig macht, ist dieKombination aus geringem Gewicht, Handlichkeit und schlankemDesign.", sagt Johan Hed, Produktmanager der Handheld Gruppe. "DasUpgrade auf Android 7.0 sorgt dafür, dass unser Kunde mehrere neueVorteile nutzen kann."VerfügbarkeitDas Nautiz X2 mit Android 7.0 ist lagernd und Bestellungen könnenab sofort entgegengenommen werden. Kontaktieren Sie uns hierzu unterinfo@handheldgermany.com.Hilfreiche LinksNautiz X2 Produktspezifikationen (http://www.handheldgroup.com/de/robuste-Computer/handheld-PDA/nautiz-x2/)Pressebilder (http://www.handheldgroup.com/de/rugged-computing-news-and-events/pressroom/nautiz-x2/)Über Handheld (http://www.handheldgroup.com/de/Uber-handheld/)Handheld Produkte(http://www.handheldgroup.com/de/robuste-Computer/)Was bedeutet robust? (http://www.handheldgroup.com/de/warum-robuste-computer/Spezifikation-robust/)Kurzform für Twitter-Benutzer:Handheld bringt das robuste All-in-One Gerät Nautiz X2 mit Android7.0 auf den Markt http://www.handheldgroup.com/de/X2-Android7Über HandheldDie Handheld Group ist Hersteller von robusten mobilen Computern,PDAs und Tablets. Handheld und seine weltweiten Partner liefernkomplette Mobilitätslösungen für Unternehmen mitAußendienstmitarbeitern in Außen- oder Industrieumgebungen. Dieschwedische Handheld Group hat lokale Geschäftsstellen in Finnland,Großbritannien, den Niederlanden, Italien, Deutschland, der Schweiz,Australien und den USA. Mehr Information finden Sie aufhttp://www.handheldgroup.com/deHelmut Feurhuber, Geschäftsführung, Handheld Germany, Deutschland:+49(8654)77957-0, h.feurhuber@handheldgermany.com. Andreas Hitz,Geschäftsführung, Handheld Swiss, Schweiz: +41(81) 330 0555,a.hitz@handheldswiss.com.Pressekontakt:+49(8654)77957-0h.feurhuber@handheldgermany.com. Andreas HitzGeschäftsführungHandheld SwissSchweiz: +41(81) 330 0555a.hitz@handheldswiss.com.Original-Content von: Handheld Europe, übermittelt durch news aktuell