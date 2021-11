Handheld bringt eine neue Version seines ultrarobusten PDA auf den Markt, den NAUTIZ X9

Lidköping, Schweden (ots/PRNewswire) -Die Handheld Group (https://www.handheldgroup.com/de/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NX9ReLaunch), ein führender Hersteller von robusten Mobilcomputern, kündigte heute eine neue Version des NAUTIZ X9 PDA an: ein ultrarobustes Handheld für Unternehmen, welches für den Einsatz in anspruchsvollen Outdoor- und Industrieumgebungen entwickelt wurde.Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf:https://www.multivu.com/players/uk/8982151-handheld-launches-new-version-ultra-rugged-pda-the-nautiz-x9/Der Nautiz X9 (https://www.handheldgroup.com/de/robuste-computer/robuste-handhelds/nautiz-x9/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NX9ReLaunch) Android Rugged Handheld läuft auf einer akualisierten Plattform mit Android 11 Enterprise Recommended (AER). Das Nautiz X9 ist für den Einsatz unter härtesten Bedingungen konzipiert und hat ein robustes Magnesiumgehäuse. Es ist für die mobile Datenverarbeitung und Datenerfassung in Industrie- und Feldanwendungen gedacht, bei denen Zuverlässigkeit und Robustheit von entscheidender Bedeutung sind.Der ultra-robuste PDA Nautiz X9 bietet:- MIL-STD 810G-Robustheit für Stürze, Vibrationen, Feuchtigkeit und Temperaturbereich- IP67-Klassifizierung, wasser- und staubdicht- Ein im Sonnenlicht lesbares 5-Zoll-Multitouch-Display mit Handschuh- und Regenmodus.- Ein schneller 8-Kern MediaTek-Prozessor mit 3 GB RAM und 32 GB Speicher.- Das Android 11 Betriebssystem mit GMS, Android Enterprise Recommended (AER).- 4G/LTE, Dualband WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, energiesparendes BT 5.0 und NFC.- Eingebautes GPS/GLONASS/Galileo.- Zwei Kameras mit 13 Megapixel auf der Rückseite und 5 Megapixel auf der Vorderseite.- Optionaler hochwertiger Hochgeschwindigkeits-2D-Imager.- Vielfältiges, auf Unternehmen zugeschnittenes Zubehör.- MaxGo-Software zur schnellen Bereitstellung benutzerdefinierter Einstellungen bei größeren Stückzahlen."Der Nautiz X9 ist so robust wie nur möglich. Mit einem viel schnelleren Prozessor, dem Upgrade auf Android 11 und der AER-Zertifizierung ist er die erste Wahl für Unternehmen, die ein modernes Arbeitsgerät für die härtesten Umgebungen benötigen", sagt Johan Hed, Produktmanager der Handheld Group. "Die Zuverlässigkeit und Robustheit des Nautiz X9 war und wird auch in Zukunft für Anwender im Außendienst weltweit von großem Nutzen sein."VerfügbarkeitDie neue Version des Nautiz X9 wird voraussichtlich ab diesem Monat ausgeliefert.Hilfreiche LinksNAUTIZ X9 Spezifikationen (https://www.handheldgroup.com/de/robuste-computer/robuste-handhelds/nautiz-x9/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NX9ReLaunch)Presse-Bilder (https://www.handheldgroup.com/news/pressroom/nautiz-x9/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NX9ReLaunch)Video zur Produkteinführung (https://www.youtube.com/watch?v=eYGGKt9I228)Was ist widerstandsfähig? (https://www.handheldgroup.com/de/warum-robuste-computer/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NX9ReLaunch)Über HandheldDie Handheld Group ist ein Hersteller robuster Mobilcomputer, Tablets und Handhelds. Handheld und seine weltweiten Partner bieten komplette Mobilitätslösungen für Unternehmen in verschiedenen Industriezweigen wie Logistik, Geomatik, Forstwirtschaft, öffentlicher Verkehr, Versorgungsunternehmen, Bauwesen, Wartung, Bergbau, Militär und Sicherheit. Die schwedische Handheld Group hat Niederlassungen in Finnland, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Italien, Deutschland, der Schweiz, Australien und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.handheldgroup.com/de.Video - https://www.youtube.com/watch?v=eYGGKt9I228Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1680014/Handheld_launches_NAUTIZ_X9.jpgPressekontakt:+46 510 54 71 70Helmut FeurhuberGeschäftsführungHandheld GermanyDeutschland: +49 (8654) 77957 0Andreas HitzGeschäftsführungHandheld SwissSchweiz: +41 (81) 330 0555Original-Content von: Handheld Europe, übermittelt durch news aktuell