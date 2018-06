Handgezogene Rindfleischnudeln aus Lanzhou setzen Romanze mit Pasta in Rom fort

Rom (ots/PRNewswire) - Nach einem Intermezzo in Peking im letztenJahr trafen die handgezogenen Rindfleischnudeln aus Lanzhou wiederauf Pasta - dieses Mal in Rom. Lanzhou führte am 25. Juni eineKampagne in der antiken italienischen Stadt, wo die beiden lokalenDelikatessen ihre Romanze an der Seidenstraße fortsetzten, um seineKultur und den Tourismus zu bewerben und trug damit zur Verbesserungder Verbindung zwischen den beiden Städten bei.Im Sheraton Roma Hotel kam es zu einem spannenden Showdown, beidem Köche aus den beiden Ländern vor Ort Nudeln zubereiten und fürdas Publikum ein "Festmahl" veranstalteten. Ma Wenbin, der dasGeschäft mit den Rindfleischnudeln aus Lanzhou in vierter Generationbetreibt, zeigte, wie man die Delikatesse richtig zubereitet. Mit denHänden formte er ein Stück Teig von ca. 20 cm Länge und 4 cmDurchmesser zu Nudeln mit verschiedener Breite. Diese unglaublicheHandwerkskunst beeindruckte die italienischen Gäste, die diesesVerfahren zum ersten Mal beobachten konnten, sehr.Pierandrea Giagnoli aus Italien ist ein Koch aus Leidenschaft, dersich auf authentische, regionale Küche und Rezepte spezialisiert.Sein höchstes Bestreben ist es, einfache und authentische Rohstoffezu finden und damit den Geschmack von Lebensmitteln auf sehrschlichte Weise zu präsentieren. Bei dem Event war PierandreaGiagnoli darauf bestrebt, Pasta auf eine Weise herzustellen, die anKunst erinnern lässt. Für den notwendigen Geschmack sorgtenverschiedene Saucen.Bei den Rindfleischnudeln aus Lanzhou handelt es sich um einrepräsentatives Gericht aus Lanzhou, der Hauptstadt der Provinz Gansuim Westen Chinas, bei der es sich um eine wichtige Stadt auf derSeidenstraße handelt. Als eines der beliebtesten chinesischenNudelgerichte blickt es auf auf eine 102-jährige Geschichte zurückund ist für seine schmackhafte Suppe und seine raffinierten Nudelnbekannt. Lanzhou wurde auch als Heimatstadt der chinesischenRindfleischnudeln geehrt. Pasta ist mit ihrem einzigartigen Geschmackund exotischen Aromen auf der ganzen Welt als eines derrepräsentativsten Lebensmittel der westlichen Welt beliebt. Man sagt,dass jemand aus Lanzhou, der in seine Heimatstadt zurückkehrt, alserstes eine Schüssel mit den authentischen handgezogenen Nudeln isst,während jeder Italiener vieles über Pasta zu berichten weiß. DieMenschen aus Lanzhou und Italien teilen ähnliche Gefühle in Bezug aufdie Nudeln und Pasta, weshalb sie sich beim ersten Aufeinandertreffenwie alte Freunde vorkommen.Das Event wurde durch die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit derRegierung von Lanzhou veranstaltet und durch das News & InformationCenter of Xinhua News Agency, das Büro für Kultur- und Tourismus vonLanzhou, die Lanzhou Beef Noodle Industry Association und denItalienischen Kochverband unterstützt. Es handelt sich dabei um eineder Aktivitäten Lanzhous zur Förderung des internationalenAustausches. Das Event dient der Förderung von Nudeln und Pasta undzur Verbesserung des gegenseitigen Verständnisses in den BereichenTourismus, Kultur, Essen und sonstigen Bereichen zwischen China undItalien. Es wird erwartet, dass es dazu beiträgt, mehr über dieGeschichten aus Lanzhou in der Welt zu verbreiten und den Austauschzwischen den Menschen und den geschäftlichen Austausch zu fördern.Links zu den Bildanhängen:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=315013http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=315014Pressekontakt:Herr ChenTelefon: 86 10 63076224Original-Content von: Lanzhou Beef Noodle Industry Association, übermittelt durch news aktuell