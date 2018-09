Mainz/Lahnstein (ots) -Mit "Handmade" überschreiben in diesem Jahr die Macher desLahnsteiner Bluesfestivals die 38. Auflage ihrer Veranstaltung. Fürdie Liebhaber der blauen Töne kommt auch nicht viel Anderes infrage,wenn es um "ihre" Musik geht. Und so setzt man am Samstag, 29.September, auf die Fingerfertigkeit des amerikanischen GitarristenKirk Fletcher. Jon Cleary fliegt aus New Orleans ein, um Piano undGitarre zu "bearbeiten". Stina Stenerud bringt die Power einerBläsersektion mit. Auch der neue Blues-Louis-Preisträger AxelZwingenberger entlockt seinem Klavier die Töne mit reiner Handarbeit.Bleibt die Crew des Südwestrundfunks, die für die Ausstrahlung ihrerSendung am Sonntag, 21. Oktober, 9:15 Uhr im SWR Fernsehen und bei"SWR1 Der Abend" am Donnerstag, 1. November, 20 Uhr im Radio zwar aufmoderne technische Gerätschaften zurückgreift. Aber die besten Bilderund Töne gibt's immer noch mit der Handkamera. Handmade ..."Sein Name stand schon länger ganz oben auf unserem Wunschzettel",schreibt Tom Schroeder, früherer SWR1-Redakteur und einer derGründerväter des Festivals im aktuellen Programmheft über KirkFletcher. Der Kalifornier spielte schon beim Bandprojekt "MannishBoys" die Gitarre, gehörte zu den Fabulous Thunderbirds und wurde inneuerer Zeit von Joe Bonamassa für das Tribut-Album "Muddy Wolf atRed Rocks" und die Hommage an die drei Kings angeheuert - nicht dieschlechteste Empfehlung."Blues Louis" für Axel ZwingenbergerNicht minder großartige Referenzen finden sich in dermusikalischen Laufbahn des in New Orleans lebenden Briten Jon Cleary."Kooperationen mit Eric Clapton, Bonnie Raitt, Taj Mahal, EricBurdon, Susan Tedeschi und zahlreichen anderen Stars und Legendenverdeutlichen, in welcher Liga der Mann spielt", heißt es imProgrammheft. "Und die großen Namen wissen, was sie bekommen, wennsie Cleary rufen: souligen Gesang der Spitzenklasse, ein Piano inallen Blautönen, scharfe Gitarrenlicks oder auch mal einen komplettenSong ..."Und jetzt noch Musik aus Norwegen? Die sollte man "nichtunterschätzen", meint SWR1-Musikredakteur Christian Pfarr, "denn mitStina Stenerud und ihrem Rhythm'n'Blas-Orchester strahlt ein vonBlues, Funk, Soul und Gospel angefüttertes Nordlicht vom Skagerrakbis nach Spitzbergen und weit darüber hinaus." Last but not leasterhält der Boogie-Woogie-Pianist Axel Zwingenberger in Lahnstein den"Blues-Louis" für seine herausragenden Verdienste für das Genreüberreicht und wird live demonstrieren, was er unter "Handmade"versteht. (Ausführliche Infos zu Programm und Tickets auf derHomepage des Veranstalters unter lahnsteiner-bluesfestival.de.)Das Lahnsteiner Bluesfestival in den SWR-Programmen: SWR Fernsehen"Handmade - Das Lahnsteiner Bluesfestival 2018" Moderation: RolfHüffer Sonntag, 21. Oktober 2018, 9:15 UhrSWR1 Rheinland-PfalzSWR1 Der Abend: Donnerstag, 1. November (Allerheiligen), 20:05 bis24 UhrWeitere Informationen unter: http://x.swr.de/s/fletcherPressekontakt: Wolf-Günther Gerlach, Tel.: 06131 929-33293,wolf-guenther.gerlach@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell