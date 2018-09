"Handgemachte" Supermarktprodukte - wie viel Handarbeit steckt wirklich drin? / "Marktcheck", SWR Fernsehen (VIDEO)

Stuttgart (ots) -"Marktcheck", SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin am Dienstag,25. September 2018, 20:15 bis 21 Uhr, SWR FernsehenHendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplantenThemen gehören:Supermarktprodukte "handgemacht" - wie viel Handarbeit stecktwirklich drin?Das Label "Handgemacht" ist Trend im Supermarktregal. "Marktcheck"prüft, bei welchen Produkten tatsächlich Hand angelegt wird und beiwelchen es sich nur um eine Werbemasche handelt.Kfz-Schadenregulierung - knausern auf Kosten von Unfallopfern Auchwer schuldlos in einen Verkehrsunfall verwickelt wird, hat immerhäufiger Ärger mit der Regulierung des Schadens. GegnerischeVersicherungen kürzen willkürlich Schadenspositionen, in derHoffnung, dass sich niemand wehrt. Auch die Verzögerung derSchadensregulierung durch immer neue Gutachten ist beliebt. So wartenUnfallopfer häufig mehrere Jahre auf ihr Geld. "Marktcheck" zeigt,wie gut die Versicherungsbranche dabei verdient und wie man sichwehren kann.Handwerkertest Terrassenfliesen - Pfusch oder Qualitätsarbeit beimFliesenlegen?Eine gesprungene Fliese auf der Terrasse auszubessern, solltekeine große Herausforderung für einen Fliesenleger sein. Doch schonbei der Auswahl der richtigen Fliesenfarbe scheitert einer dergetesteten Handwerker. Auch die Arbeit der meisten Anderen hatMängel. "Marktcheck" zeigt die Fallstricke und erklärt, wie man einenkompetenten Fliesenleger findet.Mietwagenärger - wenn man für einen Vorschaden zahlen sollFür einen Schaden am Leihfahrzeug zahlen, den man nicht verursachthat - deswegen streiten sich Kunden immer wieder mitMietwagenanbietern. Meist wird die hinterlegte Kreditkarte vomAnbieter einfach mit der Schadenssumme belastet. Ohne Anwalt kann mansich dagegen kaum wehren. Lothar Kaufmann aus Mainz lieh für denUmzug seines Sohnes einen Lkw beim Anbieter Hertz. Mehr als 800 Eurosollte er für einen angeblichen Schaden zahlen, obwohl er dasFahrzeug unversehrt zurückgebracht hatte. Ein Fall für AxelSonneborn.Hammerzehen und Hallux Valgus - wie man schmerzhafteFußfehlstellungen vermeidetJeder Vierte leidet unter der schmerzhaften Fußverformung Halluxvalgus, die oft auch mit Hammerzehen einhergeht. Betroffene habenSchmerzen beim Laufen und Probleme, passende Schuhe zu finden."Marktcheck"-Gesundheitsexperte Lothar Zimmermann erklärt, wie manmit gezieltem Training der Füße das schmerzhafte Leiden verhindernkann. Denn neben einer familiären Veranlagung führen vor allemfalsche Schuhe zur Fußverformung. Häufig ist der letzte Ausweg danneine Operation."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Informationen unter SWR.de/marktcheck.Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unterwww.SWR.de/marktcheck und auf YouTube unterwww.youtube.com/marktcheck zu sehen.Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterwww.SWR.de/kommunikationFotos bei www.ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell