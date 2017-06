Handelsverband will Einkaufsstraßen verkürzen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Fußgängerzonen in zahlreichen Städten Deutschlands sollen nach dem Willen des Handelsverbands Deutschland (HDE) kleiner werden.



"Es drohen massive Leerstände, auch an attraktiven Standorten", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth der "Welt". "In vielen Städten müssen daher die Fußgängerzonen gesundgeschrumpft werden." Dies gelte nicht nur für kleine und mittelgroße Städte, sondern auch einzelne Metropolen.

"Der Onlinehandel verändert das Gesicht der Innenstädte", sagte Genth der "Welt" im Vorfeld der Abschlusssitzung der vom Bundeswirtschaftsministerium initiierten "Dialogplattform Einzelhandel" am Dienstag in Berlin.

Vor allem kleine und mittelständische Händler gerieten in Existenznot. Bis 2020 werden einer Schätzung des Verbandes zufolge rund 50 000 Standorte vom Markt verschwinden, zehn Prozent des derzeitigen Angebots. "Die Innenstädte müssen daher verdichtet werden", sagte Genth der Zeitung./sba/DP/he