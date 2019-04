Handelsverband HDE berichtet über Stimmung in Branche

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Handelsverband HDE informiert am Mittwoch (10.30 Uhr) über den Start des deutschen Einzelhandels in das laufende Jahr.



Bei der Pressekonferenz in Düsseldorf will HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth auch einen Ausblick auf die Erwartungen der Branche für das Gesamtjahr geben.

Zuletzt hatte der deutsche Einzelhandel angesichts der Konsumfreude der Verbraucher gute Geschäfte gemacht. Die Branche erwartet 2019 trotz der etwas trüberen Konjunkturaussichten das zehnte Wachstumsjahr in Folge. Zuletzt hatte der HDE ein Umsatzplus von zwei Prozent auf 535,5 Milliarden Euro vorausgesagt./ngu/DP/stk