Handelsumsatz an der Schweizer Börse im August deutlich unter Vormonat

Zürich (awp) - Der Handelsumsatz an der Schweizer Börse SIX ist im August 2018 gegenüber dem Vormonat deutlich zurückgegangen. Das umgesetzte Volumen sank um 13 Prozent auf 86,9 Milliarden Franken, wie die Börse am Montagabend mitteilte. Die Anzahl der Abschlüsse fiel mit 4,22 Millionen um 8,0 Prozent tiefer aus als im Juli.

Der Handelstag mit dem höchsten Umsatz war der 2. August. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten