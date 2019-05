Handelsstreit eskaliert – Na und?

Guten Tag liebe Anlegerinnen und Anleger,

auch wenn ich Gefahr laufe, mich zu wiederholen. Aber ich kann es gar nicht oft genug betonen, wie wichtig Trends und eine klare Anlagestrategie an den Börsen sind. Und wie unwichtig irgendwelche Konjunktur- oder Unternehmensmeldungen. Sie wissen:

Nicht die Nachrichten bestimmen die Richtung der Kurse, son­dern die Richtung der Kurse bestimmt die Interpretation einer Nachricht. Die Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China hätte in einem schwachen Marktumfeld vermutlich zu erdrutschartigen Verlusten geführt. In starken Aufwärtstrends wie derzeit haben die Börsen zwar auch kurz gezuckt, mehr aber auch nicht. Schon heute sind zumindest die deutschen Börsen wieder auf dem Niveau der Vorwoche. Das heißt:

Wichtig für Ihren persönlichen Anlageerfolg ist eine klare Stra­tegie wie beispielsweise „unsere“ Trendfolge. Mit einer solchen Strategie im Hintergrund, können Sie bei vermeintlichen Hiobs­botschaften nur müde lächeln und diese kurzfristigen Irritationen sogar für die Optimierung Ihrer Gewinne nutzen. So hat unser Depot beispielsweise in den vergangenen Tagen fast 10% an Wert gewonnen. Ich hoffe, Sie sind dabei!

Ihr

Nils Schröder

Chef-Redakteur Projekt: Börsenmillion