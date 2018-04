Handelsstreit belastet Aktien von Werkzeugmaschinenbauern und Autozulieferern

Zürich (awp) - Nach der nächsten Eskalationsstufe im Handelsstreit zwischen den USA und China verlieren unter den an der Schweizer Börse SIX kotierten Unternehmen insbesondere Werkzeugmaschinenhersteller deutlich. Schwach tendieren auch Titel, die einen Teil ihrer Umsätze in der Automobil- oder Luftfahrtindustrie erzielen.

Ein ausgewachsener Handelskrieg zwischen den USA und China hätte negative Folgen für die globale Konjunktur, sind einige Volkswirte überzeugt. Die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten