Handelsstreit, Giftanschlag, Brexit - Volles Programm beim EU-Gipfel

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen suchen am Donnerstag (15.00 Uhr) den Schulterschluss in aktuellen Krisen.



Am ersten Tag des zweitägigen EU-Gipfels wollen die Staats- und Regierungschefs über die von US-Präsident Donald Trump verhängten Schutzzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte beraten.

Zudem soll eine gemeinsame Haltung zum Fall des in Großbritannien vergifteten Ex-Doppelagenten Sergej Skripal gefunden werden. Fraglich war bis zuletzt, ob sich die 28 Staats- und Regierungschefs auf klare Schuldzuweisungen in Richtung Russland verständigen können. Darüber hinaus geht es um den Vorschlag für höhere Steuern für Internet-Riesen wie Google und Facebook, den die EU-Kommission am Mittwoch gemacht hatte.

Am zweiten Gipfel-Tag soll am Freitag erneut der Brexit auf den Tisch kommen. Die Staats- und Regierungschefs müssen entscheiden, ob sie die zwischen der Europäischen Union und Großbritannien ausgehandelte Übergangsfrist nach dem EU-Austritt und andere Verhandlungsergebnisse unterstützen. Außerdem soll es eine Debatte über die Reform der Wirtschafts- und Währungsunion geben./wim/DP/fba