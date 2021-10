Handelsstreit: China und USA wollen Kommunikation stärken

PEKING (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund ihres andauernden Handelsstreits haben sich China und die USA erneut ohne sichtbare Fortschritte ausgetauscht.



In einem Videogespräch zwischen Chinas Vizepremier Liu He und der US-Finanzministerin Janet Yellen hätten beide Seiten einen "pragmatischen, offenen und konstruktiven Austausch" geführt, berichteten chinesische Staatsmedien am Dienstag.

Beide Seiten seien der Ansicht, dass sich die globale wirtschaftliche Erholung in einer entscheidenden Phase befindet und es für China und die USA wichtig sei, ihre Kommunikation über makroökonomische Maßnahmen zu stärken, hieß es weiter.

Die neue Regierung von Joe Biden betrachtet China als größten Konkurrenten und hat angedeutet, wie die vorherige Regierung einen harten Kurs gegenüber Peking verfolgen zu wollen - allerdings in Abstimmung mit internationalen Verbündeten.

China werden unfaire Handelspraktiken, unangemessene staatliche Subventionen, Marktbarrieren, der Diebstahl geistigen Eigentums sowie zwangsweiser Technologietransfer vorgeworfen./jpt/DP/zb