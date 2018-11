Die Handelsspannungen haben diesen Tech-Aktien im Oktober geschadet

Weitere Suchergebnisse zu "Altaba":

Die Spannungen zwischen Washington und Peking haben im vergangenen Monat bei vielen Aktien im Technologiesektor für Probleme gesorgt. Nach Angaben von S&P Global Market Intelligence verloren die Aktien des Digitaldisplayherstellers LG Display (WKN:A0B68X) im vergangenen Monat 15,3 % ihres Wertes. Gleichzeitig erlitt der Halbleiterhersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing (WKN:909800) einen Verlust von 13,7 % und Altaba (WKN:A2DSZX) musste einen Rücksetzer von 11,8 % hinnehmen. Bei Altaba handelt es sich um die Überreste von Yahoo!, die nun als Investmentfonds Yahoo!s Investitionen in den E-Commerce-Titan Alibaba Group (WKN:A117ME) verwaltet. Alibaba selbst verzeichnete einen Rückgang von 13,6 %.

Alle diese Rückgänge standen in direktem Zusammenhang mit dem chinesisch-amerikanischen Handelskrieg und ich habe sie aus einem sehr großen Pool von Aktien ausgewählt, um zu veranschaulichen, wie die gleiche wirtschaftliche Entwicklung viele verschiedene Bereiche des Marktes beeinflusste. Manchmal kann die Wahrnehmung einer Bedrohung größer sein als die tatsächlichen Auswirkungen dieser staatlichen Maßnahmen.

Und weiter?

Diese drei Unternehmen sind im Reich der Mitte sehr aktiv. LG Display und Taiwan Semi liefern die meisten ihrer Produkte an die riesigen Fertigungszentren Chinas, wo sie Teil eines Smartphones, eines Industriemaschinenteils, der Logikplatinen im Herzen moderner Autos und so weiter werden. Daher kamen 61 % der Aufträge von LG Display im zweiten Quartal von chinesischen Kunden. Das Vermögen von Altaba hängt direkt mit dem Erfolg von Alibaba zusammen und das Unternehmen erzielte im dritten Quartal 92 % seines Gesamtumsatzes mit chinesischem E-Commerce und Cloud Computing.

Die Verbindungen der hier ausgewählten Unternehmen zur chinesischen Wirtschaft sind also klar und ihre Investoren haben recht, sich um mögliche Auswirkungen der politischen Spannungen zwischen den USA und China zu sorgen. Das ist genau das, was wir im Oktober gesehen haben. Die zweite Welle von Handelszöllen auf chinesische Waren trat gegen Ende September in Kraft und die Spannung zwischen Präsident Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping stieg weiter an. Jedes Mal, wenn die Zölle in die Nachrichten kamen, wurde die Börse als Ganzes leicht getroffen. Die Unternehmen in dieser Übersicht erlitten aufgrund der wichtigen Geschäfte in China immer wieder größere Kursverluste als der Indexdurchschnitt.







In einigen Fällen ist die Bedrohung durch die Zölle real.

Alibaba wird seine Lagerbestände während des Handelskonflikts ausbauen, anstatt seine Händler zu zwingen, überschüssige Waren mit großen Abschlägen zu liquidieren. Die oberste Priorität ist die Unterstützung eines gesunden Handels innerhalb Chinas, auch wenn das bedeutet, dass kurzfristig einige Gewinne auf der Strecke bleiben. Alibaba wird die Lagerbestände entlasten und nach dem Handelsintermezzo wieder seinen internationalen Wachstumskurs verfolgen. Altaba folgt einfach dieser Entwicklung.

In anderen Fällen sind die Auswirkungen weniger offensichtlich.

LG Display macht sich Sorgen um die Handelszölle, aber die Preise steigen und fallen aufgrund vieler voneinander unabhängiger Probleme. Verschiedene Arten von Displays verkaufen sich aus unterschiedlichen Gründen und das Management erwartet, dass sich die Preise im Produktportfolio im Laufe der Zeit auseinander entwickeln werden. Das Unternehmen reagiert auf die sich ändernden Marktbedingungen mit einer Anpassung des Produktmixes. Mit oder ohne Handelsspannungen ist der derzeit wichtigste Schritt von LG Display die Umstellung der Produktionsanlagen für LCD-Bildschirme auf neuere und profitablere OLED-Technologien. Hier könnten die Handelskriege die Umstellung etwas verlangsamen.

Der Handelskrieg hat vielleicht in Wirklichkeit überhaupt nichts ausgemacht – aber die Investoren denken, dass er das tut.

Die vorhergehende Grafik zeigt den Kurs von Taiwan Semi, das unter den gleichen Problemen leidet wie Altaba und LG Display, aber das Management dieses Unternehmens besteht darauf, dass die grenzüberschreitenden Spannungen wirklich keine Rolle spielen.

„Kurzfristig sahen wir keine Auswirkungen, wenn überhaupt. Also unsere chinesischen Kunden, nein, sie haben ihr Verhalten nicht geändert“, sagte Wei nach einem Seeking Alpha Transkript. „TSMC ist stolz darauf, für alle zu produzieren. Wenn es also tatsächlich eine Handelsstörung gibt und wenn sie andauert, denke ich, dass die Auswirkungen auf TSMC wirklich nur klein oder sogar minimal wären, denn Halbleiter werden immer gebraucht und TSMC ist der Hersteller für alle; also ob sie hier produzieren oder dort produzieren, sie sind alle Kunden von TSMC.“



Mit anderen Worten, der Chip-Sektor hängt zu sehr von den Dienstleistungen von Taiwan Semi ab, als dass er sein Geschäft in bedeutendem Umfang anderweitig abwickeln könnte.

Wie geht es jetzt weiter?

Der Handelskrieg wird nicht ewig dauern und Washington hat bereits ein Ende des ganzen Durcheinanders signalisiert. Es ist unklar, wie lange wir noch warten müssen oder wie scharf und plötzlich die Trendwende sein könnte, wenn sie kommt, aber die Investoren können mit der Planung beginnen. Insbesondere zollsichere Unternehmen wie TSMC, deren Aktien aus wenig nachvollziehbaren Gründen nach unten tendieren, sollten nach Beendigung der internationalen Spannungen für solide Gewinne aufgestellt sein.

Dieser Artikel wurde von Anders Bylund auf Englisch verfasst und am 11.11.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

