Handelskonzern Ahold Delhaize erhöht Prognose für Kapitalzufluss - Aktie steigt

ZAANDAM (dpa-AFX) - Der Handelskonzern Ahold Delhaize hat im dritten Quartal von einem starken Geschäft in den USA und deutlichen Zuwächsen im Internet profitiert.



Umsatz und Ergebnis legten zu, wie der Konzern am Mittwoch in Zaandam mitteilte. Zudem erhöhte der Konzern die Prognose für den Kapitalzufluss in diesem Jahr auf mindestens zwei Milliarden Euro - bislang hatte Ahold Delhaize mit 1,9 Milliarden Euro gerechnet.

Dies erlaube dem Konzern sowohl in den Ausbau des Geschäfts als auch in den Rückkauf von Aktien zu investieren. Dieser Mix kam an der Börse gut an. Die Aktie legte in der ersten halben Handelsstunde mehr als fünf Prozent zu und war damit Spitzenreiter im Eurozonen-Auswahlindex EuroStoxx 50. Mit dem Anstieg nach den Zahlen baute das Papier das Jahresplus auf mehr als 16 Prozent aus./zb/she/jha/