Handelskonflikt und Boeing-Desaster: Airline-Verband kappt Gewinnprognose erneut

GENF (dpa-AFX) - Globale Handelskonflikte und die Unsicherheit durch den Brexit trüben die Gewinnaussichten für Fluggesellschaften weiter ein.



Weltweit dürften Airlines in diesem Jahr nur noch einen Gewinn von insgesamt 25,9 Milliarden US-Dollar (23,4 Mrd Euro) einfliegen, teilte der Weltluftfahrtverband IATA am Mittwoch in Genf mit. Das sind gut zwei Milliarden Dollar weniger als noch im Juni geschätzt und fast zehn Milliarden weniger als vor einem Jahr prognostiziert. Im kommenden Jahr soll es der IATA zufolge wieder aufwärts gehen.

So rechnet die IATA für 2020 in der Branche mit einem Gewinn von 29,3 Milliarden Dollar. Das hängt aber auch von der Dauer des Flugverbots für Boeings Mittelstreckenjet 737 Max ab. Viele Fluggesellschaften haben Jets der Reihe bestellt, für die nach zwei tödlichen Abstürzen ein weltweites Startverbot gilt. Die fehlenden Maschinen hatten bei betroffenen Airlines bereits zu hohen Mehrkosten geführt. Wann die Jets der Reihe wieder abheben dürfen, ist bislang offen. Zudem könnte die Klimadebatte dazu führen, dass Menschen weniger Flugtickets kaufen./stw/mis