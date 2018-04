Hamburg (ots) - Der NDR hat den "Helga-Stödter-Preis derHandelskammer Hamburg für Mixed Leadership" bekommen. Mit derAuszeichnung werden Unternehmen und Organisationen geehrt, "die sichvorbildlich und nachhaltig für ein ausgewogenes Verhältnis von Frauenund Männern in Führungspositionen einsetzen". Der NDR erhielt denPreis in der Kategorie "Großes Unternehmen". Handelskammer-PräsesTobias Bergmann überreichte die Ehrung im Rahmen einerVerleihungsfeier am Montagabend, 9. April.NDR Intendant Lutz Marmor, der den Preis entgegennahm: "Wir habenim NDR konkrete Zielvereinbarungen getroffen, wie wirFührungspositionen gezielt mit Frauen besetzen wollen. Ziel ist es,auf allen Hierarchieebenen einen Frauenanteil von 50 Prozent zuerreichen. Das liegt mir auch persönlich sehr am Herzen. Ich dankeder Jury der Helga-Stödter-Stiftung für ihre Entscheidung und derHandelskammer für die Unterstützung des Themas Mixed Leadership."Der Frauenanteil in Führungspositionen liegt im NDR bei 38 Prozent- das bedeutet ein Plus von 10 Prozentpunkten in den vergangenen fünfJahren. Führung in Teilzeit und die Einbeziehung von Männern sindwichtige Stichpunkte - so gibt es für die Vereinbarkeit von Familieund Beruf auch Angebote für Väter.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationTel.: 040/4156-2300Mail: presse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell