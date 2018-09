Monte Carlo, Monaco (ots/PRNewswire) -Das Global Reinsurance Forum (Globales Rückversicherungsforum,GRF) gab heute bekannt, dass der jüngsten Ausgabe seiner weltweitenListe von Handelshemmnissen und Marktzugangsproblemen fürRückversicherungen (http://www.grf.info/images/Publications/TradeBarriers/300718_GRF-Reinsurance-Trade-Barriers.pdf) keine neuen größerenHandelsbarrieren hinzugefügt wurden. Trotz dieser erfreulichenEntwicklung ist das GRF nach wie vor besorgt, dass weltweit nocherhebliche Barrieren bestehen.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/743123/Global_Reinsurance_Forum_Logo.jpg )Kevin J. O'Donnell, Vorsitzender des GRF und Präsident und CEO vonRenaissanceRe, sagte: "Handelshindernisse untergraben die Effizienzder Rückversicherungsmärkte und verringern den Wettbewerb, was zueiner geringeren Kundenauswahl, höheren Rückversicherungskosten undauf lange Sicht hin zu weniger Kapazitäten führt. ZunehmenderProtektionismus ist ein bedauerlicher Trend in einer Zeit, in der,wie die Forschung zeigt, eine riesige und anhaltende Kluft zwischenden weltweit erlebten wirtschaftlichen Verlusten und denVersicherungsniveaus besteht."Die Hindernisliste des GRF für Rückversicherungen finden Sie aufder Website (http://www.grf.info/publications/barriers-to-trade), wosie zweimal im Jahr aktualisiert wird. In der aktualisierten Listebeleuchtet die GRF folgende Themen, die Beeinträchtigungen für dieRückversicherungsbranche darstellen:- Einschränkungen der Fähigkeit der Rückversicherer, ihre Geschäftefrei und grenzüberschreitend zu führen, die auch ihre Fähigkeiteinschränken, Risiken global zu streuen und inländischeRisikokonzentrationen zu verhindern.- Anforderungen an grenzüberschreitende Rückversicherer,Vermögenswerte zu besichern oder zu lokalisieren, um zu verhindern,dass der globale Rückversicherungsmarkt die Risiken auf derGrundlage wettbewerbsfähiger Spielbedingungen über die Grenzenhinweg überträgt und ausbreitet.- Einschränkungen des ausländischen Besitzes vonTochtergesellschaften und andere Hürden für die Gründung vonNiederlassungen, Tochtergesellschaften und Niederlassungen.- Die Anwendung diskriminierender und wettbewerbswidriger Mechanismenwie obligatorischer Zessionen für inländische Unternehmen, Systemedes "Vorkaufrechts" und obligatorische, subventionierte odermonopolistische Regierungsmechanismen, die die Wettbewerbsfähigkeitder globalen Rückversicherer einschränken, ihren Konkurrenten aufgleicher Augenhöhe entgegenzutreten.Die GRF-Mitglieder sind die CEOs von dreizehn führenden globalenRückversicherern, die 65 Prozent der gesamten Brutto-Prämien am Markterwirtschaften. Ihr Hauptziel ist es, weltweit einen stabilen,innovativen und wettbewerbsfähigen Rückversicherungsmarkt zu fördern.Das GRF hilft bei der Definition von Branchenpositionen und arbeitetdaran, das Verständnis für den Wert der Rückversicherung in derWirtschaft zu verbessern und einen offenen und fairen internationalenRahmen für die Entwicklung der Rückversicherungsmärkte zu fördern.Das GRF ist eine unabhängige Organisation, deren Sekretariat von derGenfer Assoziation unterstützt wird.(https://www.genevaassociation.org).Pressekontakt:Stephen H. Weinsteinshw@renre.comTel.: +1-441-239-4812. Kevin O'Donnelllms@renre.comTel.: +1-441-295-4513Original-Content von: Global Reinsurance Forum, übermittelt durch news aktuell