Handelsblatt und Elite Report: Deutsche Oppenheim zählt erneut zu den besten Vermögensverwaltungen

Grasbrunn, Frankfurt, Hamburg, Köln (ots) -+++ Bestnote "summa cum laude"+++ 13. Mal in Folge auf dem Spitzenplatz+++ Sonderpreis für Dr. Jakob von GanskeWeiterhin unangefochtener Spitzenreiter: Die Deutsche Oppenheim Family Office AGist vom Fachmagazin Elite Report und dem Handelsblatt wieder einmal mit derBestnote "summa cum laude" ausgezeichnet worden. Damit zählt dieVermögensverwaltung von Deutschlands führendem Multi Family Office bereits zum13. Mal in Folge zu den besten Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum.Daneben haben nur neun weitere Anbieter die Maximalpunktzahl erreicht; insgesamtwurden 350 Vermögensverwaltungen untersucht.Oliver Leipholz, Vorstand der Deutsche Oppenheim: "In Zeiten der Digitalisierungrückt der Faktor Mensch auch im Bankengeschäft mehr und mehr in den Hintergrund.Dabei ist ein enges und vertrauensbasiertes Verhältnis gerade bei der Betreuunghochvermögender Kunden das A und O. Entsprechend freut es uns nicht nur, auch indiesem Jahr erneut zur Elite der Vermögensverwaltungen gekürt worden zu sein.Der Preis bestätigt vor allem einmal mehr, wie wichtig eine partnerschaftlicheBetreuung für unsere Kunden ist." Der diesjährige Elite Report hat inKooperation mit dem Handelsblatt bereits zum 17. Mal die bestenVermögensverwalter in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtensteingeehrt. Die Auszeichnungen wurden am Dienstagabend in München bei einemfeierlichen Empfang verliehen.Für die Bewertung der Vermögensverwaltungen hat das Analysten-Team des EliteReports ein umfangreiches Prüfverfahren entwickelt. Dieses sieht neben derAussendung detaillierter Fragebögen an die Vermögensverwaltungen selbst einenPraxistest seitens potenzieller Kunden vor. Hierbei haben sich in diesem Jahrinsgesamt 100 Test-Anleger an je fünf Vermögensverwalter gewandt und dieseanhand ihrer Beratungsleistung bewertet.Daneben wurde die Deutsche Oppenheim auch als eines der führenden Family Officesin Deutschland ausgezeichnet.Neben diesen beiden Top-Platzierungen ist auch Dr. Jakob von Ganske, LeiterInvestmentconsulting und Risikomanagement der Deutsche Oppenheim, separat geehrtworden. Er erhält einen Sonderpreis als außergewöhnlicher Experte fürStrategische Asset-Allokation. Laut Elite Report stellt Dr.Ganske "im BereichMethodik alles in den Schatten, um die Beratung in der Vermögensanlagekonsistent, transparent und realistisch zu konzipieren"."Um unseren Kunden nicht nur ein effizientes, sondern vor allemrisikotragfähiges Portfolio anbieten zu können, bildet die StrategischeAsset-Allokation den ersten wichtigen Schritt zur Vermeidung weitreichenderFehler im Anlageprozess", erklärt Dr. Jakob von Ganske. Dafür hat die DeutscheOppenheim mit ihrem "PassivPlus"-Konzept einen Investmentansatz entwickelt, dersowohl Wert auf einen höchstmöglichen Grad an Diversifikation legt sowie diefundamentalen Prinzipien des Risikomanagements berücksichtigt.Über Deutsche OppenheimDie Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Standorten in Grasbrunn bei München,Frankfurt, Hamburg und Köln ist ein vermögensverwaltendes Multi Family Officeund einer der führenden Anbieter in Europa. Das Family Office zeichnet sichdurch ein ganzheitliches Leistungsspektrum für komplexe Familienvermögen aus.Die Deutsche Oppenheim gehört zum Bereich Wealth Management der Deutschen Bankund bietet neben umfassenden Family-Office-Dienstleistungen auch individuelleVermögensverwaltungsmandate für größere Investitionssummen an. Daneben ist sieauch Initiator und Anlageberater für drei Multi-Asset-Publikumsfonds (FOS-Fonds)der DWS Investment GmbH, die sich seit Jahren erfolgreich im Fondsmarktetabliert haben.Pressekontakt:Ralf-Dieter BrunowskyBrunoMedia GmbHTel.: +49 (0) 170 4621440Office: +49 (0) 6131 9302830brunowsky@brunomedia.deMartinsstraße 1755116 Mainzwww.brunomedia.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/111632/4452125OTS: Deutsche Oppenheim Family Office AGOriginal-Content von: Deutsche Oppenheim Family Office AG, übermittelt durch news aktuell