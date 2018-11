Grasbrunn/Frankfurt/Hamburg/Köln (ots) - Eine weitere Auszeichnungfür die Deutsche Oppenheim: Das Fachmagazin Elite Report und dasHandelsblatt haben die Vermögensverwaltung von Deutschlands führendemMulti Family Office zum wiederholten Male mit der Bestnote "Summa CumLaude" bewertet. Mit 680 von 770 Punkten hat die Deutsche OppenheimFamily Office AG die höchste Punktzahl erreicht und somit zumzwölften Mal in Folge den Spitzenplatz belegt.Für das alljährliche Ranking wurden 354 Vermögensverwaltungen ausDeutschland, Liechtenstein, Österreich, Luxemburg und der Schweizuntersucht. Davon gelten lediglich 46 Anbieter und somit 13 Prozentals empfehlenswert. Laut des Herausgebers des Elite Reports,Hans-Kaspar von Schönfels, zählt nur zu den Besten, wer dank"Leistung und Kontinuität" auf Dauer oben steht.Die Auszeichnungen wurden vor rund 200 Gästen bei einem Empfang inMünchen verliehen. Dieses Jahr teilt sich die Deutsche Oppenheim denSpitzenplatz mit neun weiteren Vermögensverwaltern. "Dass wir bereitszum zwölften Mal in Folge zur Elite der Vermögensverwalter zählen,ehrt unsere Arbeit nicht nur ungemein", sagt Stefan Freytag, CIO undVorstand der Deutsche Oppenheim: "Die Auszeichnung bestätigt uns vorallem darin, wie wichtig es ist, immer voll und ganz auf die Wünscheunserer Kunden einzugehen."In Kooperation mit dem Handelsblatt testet das Fachmagazin EliteReport Banken und Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum.Wesentliches Kriterium bei der Bewertung der Anbieter ist neben einersystematischen und gründlichen Analyse der Kapitalmärkte undverschiedener Anlageformen vor allem eine umfängliche undrespektvolle Beratung der Kunden.Auch unter den Family Offices zählt die Deutsche Oppenheim erneutzur Elite. Hierbei wurden die führenden Anbieter in einerumfangreichen und vertraulichen Leumundsbefragung bei Marktkennernund Mandanten ermittelt.Über Deutsche Oppenheim:Die Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Standorten inGrasbrunn bei München, Frankfurt, Hamburg und Köln ist einvermögensverwaltendes Multi Family Office und einer der führendenAnbieter in Europa. Das Family Office zeichnet sich durch einganzheitliches Leistungsspektrum für komplexe Familienvermögen aus.Die Deutsche Oppenheim gehört zum Bereich Wealth Management derDeutschen Bank und bietet neben umfassenden FamilyOffice-Dienstleistungen auch individuelle Vermögensverwaltungsmandatefür größere Investitionssummen an. Daneben ist sie auch Initiator undAnlageberater für drei Multi Asset-Publikumsfonds (FOS-Fonds) derDeutsche Asset Management International GmbH, die sich seit Jahrenerfolgreich im Fondsmarkt etabliert haben.Pressekontakt:Ralf-Dieter BrunowskyBrunoMedia GmbHTel.: +49 (0) 170 4621440Office: +49 (0) 6131 9302830brunowsky@brunomedia.deMartinsstraße 1755116 Mainzwww.brunomedia.deOriginal-Content von: Deutsche Oppenheim Family Office AG, übermittelt durch news aktuell