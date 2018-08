'Handelsblatt': Spitzentreffen zum Rentenpaket am Samstag

BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen der Bundesregierung wollen sich einem Medienbericht zufolge am Wochenende beim umstrittenen Rentenpaket einigen.



Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Regierungskreise meldet, kommen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) und der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer am Samstag zu einem Treffen zusammen. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es am Freitag zunächst allerdings nicht.

Das Rentenpaket von Sozialminister Hubertus Heil (SPD) sieht Verbesserungen bei der Mütterrente und für Erwerbsminderungsrentner vor sowie eine Entlastung von Geringverdienern bei Sozialbeiträgen und eine Stabilisierung des Rentenniveaus und der Beitragssätze bis 2025. Vor allem die Ausgestaltung der Mütterrente ist innerhalb der Koalition aber noch umstritten.

Zudem soll dem Vernehmen nach auch die angepeilte Beitragssenkung bei der Arbeitslosenversicherung in das Rentenpaket eingebaut werden - doch auch hier gibt es noch Gesprächsbedarf: Im Koalitionsvertrag ist eine Absenkung des Beitragssatzes von 3,0 auf 2,7 Prozent des Bruttolohns vorgesehen. Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) warb zuletzt jedoch für eine doppelt so starke Absenkung auf 2,4 Prozent./ax/DP/nas