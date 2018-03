Handelsblatt Media Group setzt auf Kontinuität

Düsseldorf (ots) - Ab sofort werden die Geschäftsführer IngoRieper (CFO), Gerrit Schumann (CDO) und Frank Dopheide dieHandelsblatt Media Group gleichberechtigt führen. Diese Entscheidungist eine Bestätigung, den eingeschlagenen Weg der Innovation undTransformation kraftvoll weiterzugehen. Frank Dopheide wirdgleichzeitig zum Sprecher der Geschäftsführung ernannt.Ingo Rieper (50) ist als Chief Financial Officer für die BereicheControlling, Finanzen, Fachmedien sowie sämtliche Beteiligungenverantwortlich und übernimmt nun ebenfalls den ContentMarketing-Anbieter planet c und das Research Institute. GerritSchumann (44) verantwortet als Chief Digital Officer schwerpunktmäßigalle Digitalaktivitäten der Gruppe sowie die IT-Koordination undzusätzlich den Bereich Vertrieb & Marketing.Der Markenexperte Frank Dopheide (54) wird zusätzlich zu denbisherigen Verantwortungsbereichen (Marken, Produkte, Kunden) dieRedaktionen, die Veranstaltungstochter EUROFORUM sowie dieGesamtkommunikation des Unternehmens in der Geschäftsführungübernehmen.Gleichzeitig wird das "Insight Board" etabliert, um denRedaktionen, vertreten durch WirtschaftsWoche-Herausgeberin MiriamMeckel sowie den beiden Chefredakteuren Sven Afhüppe (Handelsblatt)und Beat Balzli (WirtschaftsWoche), in den Diskussionen zurWeiterentwicklung des Unternehmens eine starke Stimme zu geben.Frank Dopheide zu der neuen Aufgabenteilung: "Wir verstehen dieEntscheidung als Vertrauensbeweis an das Team und als Ansporn für dieZukunft. Wir glauben an Ideenreichtum und Innovation gepaart mitLiebe zum Detail und Perfektion. So werden wir die Handelsblatt MediaGroup zur zentralen Plattform für die Wirtschafts- undFinanz-Community ausbauen, die auch international Gehör findet.Substanz entscheidet auch in Zukunft."Über Handelsblatt Media GroupDie Handelsblatt Media Group, ein Unternehmen der Dieter vonHoltzbrinck Medien GmbH, ist das führende Medienhaus für Wirtschafts-und Finanzinformationen in Deutschland. Die Mediengruppe mit Sitz inDüsseldorf wurde 1946 gegründet und steht für fundierten,unabhängigen Qualitätsjournalismus und erreicht mit ihrenEntscheider-Medien wie Handelsblatt und WirtschaftsWoche mehr alszwei Millionen Leserinnen und Leser. Zur Handelsblatt Media Groupgehören zudem Serviceunternehmen wie iq media marketing gmbh, derführende Vermarkter für Entscheidermedien, der CorporateContent-Spezialist planet c sowie weitere Beteiligungen.Pressekontakt:Kerstin JaumannLeiterin Presse & KommunikationTel.: +49 (0)211 - 887 1015E-Mail: pressestelle@handelsblattgroup.comOriginal-Content von: Handelsblatt Media Group, übermittelt durch news aktuell