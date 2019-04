Handelsblatt Media Group schickt ersten ada Fellowship-Jahrgang in die digitale Zukunft

Düsseldorf (ots) - Die Zukunft beginnt jetzt. Nach demerfolgreichen Launch der Marke ada startet die Handelsblatt MediaGroup den Pionier-Jahrgang des ada Fellowships für die digitaleTransformation Deutschlands. Unter Leitung von adaGründungsverlegerin Prof. Dr. Miriam Meckel und ihrem Team beginnenknapp 500 Führungskräfte von zwölf Initiativpartner*innen einedeutschlandweite Bildungsoffensive rund um das digitale Leben und dieWirtschaft der Zukunft.Future skills for professionals: Ziel des einjährigen Programmsist es, Verständnis, Methodik und Handlungsfähigkeit in Bereichen derrelevantesten Zukunftsthemen zu fördern."ada ist eine gemeinsame nationale Aufgabe", so Miriam Meckel überdas Konzept. "Wir verstehen Lernen nicht als üblicheWeiterbildungsmaßnahme, sondern als Inspiration, Befähigung undGestaltungsambition für alle Chancen, die Technologien uns in derdigitalen Zukunft bringen."Über den Erwerb digitaler Kompetenzen hinaus bietet das adaFellowship eine vielfältige Gemeinschaft und die Möglichkeit, überOrganisationsgrenzen hinweg voneinander zu lernen. Im Rahmen voninspirierenden Live-Veranstaltungen, anwendungsorientierten,interaktiven Workshops und Online-Vertiefungsmodulen werden dieFellows zu Expert*innen der digitalen Wirtschaft und des Lebens undArbeitens der Zukunft.Sie haben Zugang zu prominenten Vordenker*innen, treten inregelmäßigen Video-Chats in persönlichen Austausch mit der adaRedaktion und arbeiten in branchenübergreifenden Teams anZukunfts-Projekten.Die Marke ada, benannt nach der britischen ProgrammierpionierinAda Lovelace, hatte bereits im vergangenen Herbst das vierteljährlicherscheinende Magazin gleichen Namens erfolgreich gelauncht undbegonnen, die Podcast-Reihe Heute das Morgen verstehen sowie denwöchentlich erscheinenden Newsletter Brief aus der Zukunft zupublizieren.Das Fellowship-Programm wird von der Handelsblatt Media Groupgemeinsam mit den führenden Digital- und Bildungspionieren inDeutschland, u.a. der Code University, dem Hasso-Plattner-Institutund der Google Zukunftswerkstatt, umgesetzt. Die Fellows werden vonzwölf renommierten Partnerorganisationen aus verschiedenen Branchenentsendet, u.a. dabei sind Allianz, die Bundesregierung, DeutscheBörse, Deutsche Telekom, Douglas, Grohe, Henkel, Kienbaum, Lanxess,Lufthansa Group, Otto Group und Trumpf.Frank Dopheide, Sprecher der Geschäftsführung der HandelsblattMedia Group: "ada will mit den herausragenden Köpfen aus Wirtschaftund Politik kraftvoll und inspirierend dazu beitragen, dassDeutschland sein Wirtschaftswunder 4.0 erlebt."Alle Neuigkeiten rund um das ada Fellowship gibt es aufjoin-ada.com/fellowship und auf Twitter unter dem Hashtag#adafellowshipÜber adaMit ada haben Gründungsverlegerin Miriam Meckel und ihr Team eineMedien-Plattform kreiert, um Menschen und Unternehmen auf dasdigitale Leben und Arbeiten sowie die Wirtschaft der Zukunftvorzubereiten. ada verbindet die journalistischen KanäleQuarterly-Magazin, Podcast und Newsletter sowie das ada-Fellowship,eine deutschlandweite Bildungsoffensive rund um das digitale Lebenund die Wirtschaft der Zukunft. ada ist unabhängiger Journalismus undInspirationsquelle für alle, die Digitalisierung verstehen und damitWirtschaft und Gesellschaft der Zukunft gestalten wollen.Über die Handelsblatt Media GroupDie Handelsblatt Media Group, ein Unternehmen der Dieter vonHoltzbrinck Medien GmbH, ist das führende Medienhaus für Wirtschafts-und Finanzinformationen in Deutschland. Die Mediengruppe mit Sitz inDüsseldorf wurde 1946 gegründet und steht für fundierten,unabhängigen Qualitätsjournalismus und erreicht mit ihrenEntscheider-Medien wie Handelsblatt und WirtschaftsWoche mehr alszwei Millionen Leserinnen und Leser. Zur Handelsblatt Media Groupgehören zudem Serviceunternehmen wie iq media marketing gmbh, derführende Vermarkter für Entscheidermedien, der CorporateContent-Spezialist planet c sowie weitere Beteiligungen.Pressekontakt:Kerstin JaumannLeiterin Presse & KommunikationTel.: +49 (0)211 - 887 1015E-Mail: pressestelle@handelsblattgroup.comOriginal-Content von: Handelsblatt Media Group, übermittelt durch news aktuell