Handelsblatt Jahrestagung zur Zukunft von Regionalbanken

Hamburg (ots) - BLC-Gründer Markus Berg eröffnet Veranstaltung mit Keynote zurMarktlage- Experten diskutieren, mit welchen Strategien Regionalbanken denHerausforderungen durch Niedrigzins und Regulatorik begegnenkönnenWelche Wege aus dem Zinsdilemma stehen Banken offen? Wo liegen neueErtragsquellen? Auf der Handelsblatt Jahrestagung "Regionale Banken 2020" am 13.und 14. Februar in Berlin gehen Experten und Branchenvertreter diesen und vielenweiteren Fragen auf den Grund.Zwei Tage lang tauschen sich Entscheider der Sparkassen und VR-Banken aus derDACH-Region exklusiv mit Vertretern aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaftüber unterschiedliche Handlungsoptionen für Regionalbanken aus.Den Auftakt macht Markus Berg, Gründer und Senior Partner derUnternehmensberatung Berg Lund & Company (BLC). Auf Basis seiner über25-jährigen Beratungserfahrung im Umfeld von Sparkassen und VR-Banken ordnet erdie aktuellen Herausforderungen für Regionalbanken ein. WelcheHandlungsspielräume trotz Erosion des Zinsgeschäftes bleiben und warum Macherund Vordenker jetzt besonders gefragt sind, erläutert Berg am 13. Februar um09.15 Uhr.Das Niedrigzinsumfeld in Kombination mit sich verändernden Kundenanforderungenerfordert mehr denn je eine kritische Reflexion des eigenen Geschäftsmodells."Nur wer die Stellhebel für Erträge und Kosten genau kennt, kann die richtigenMaßnahmen ergreifen, um auch im Niedrigzinsumfeld langfristig profitabel zubleiben", sagt Berg.Handlungsoptionen für RegionalbankenBeleuchten wollen die Experten während der Jahrestagung unter anderem möglicheweitere Ertragsquellen für Regionalbanken, Ansätze zur Optimierung des OperatingModels und den Umgang mit neuen regulatorischen Vorgaben. Vorträge, Diskussionenund Best Practice-Beispiele zeigen Regionalbanken im Spannungsfeld zwischenregionaler Verantwortung und wirtschaftlichem Erfolg. In den Pausen und beieinem gemeinsamen Abendessen besteht die Möglichkeit des persönlichen Austauschszwischen Referenten und Teilnehmern.Berg Lund & Company ist Partner der Handelsblatt Jahrestagung. Veranstaltungsortist das Hotel Bristol Berlin. Alle Informationen rund um das Programm sowie dieMöglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter www.handelsblatt-regionalbanken.de.Über Berg Lund & CompanyDas mittelständische Beratungshaus Berg Lund & Company (BLC) mit Spezialisierungauf die Finanzdienstleistungsbranche löst in enger Zusammenarbeit mit seinenKlienten komplexe Zukunftsthemen mit großer wirtschaftlicher Tragweite. BLCbegreift sich als Treiber der digitalen und agilen Transformation und bietetlangjährige Expertise zu strategischen und fachlichen Fragestellungen aus CRM,Vertrieb, Compliance, Fusionen, operativer Exzellenz und Nachhaltigkeit. Dasdynamische Team steht für höchsten Anspruch an Qualität, Ergebnissteigerung undPraxistauglichkeit. Laut brand eins zählt BLC im sechsten Jahr in Folge zu denBesten Beratern. Mehr Informationen unter www.berg-lund.de.