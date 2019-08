Handelsblatt Banken-Gipfel: In der Future Banking Lounge wird Managementmethode aus dem Silicon Valley diskutiert

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Hamburg (ots) -- BLC-Experte und CFO des Finanzdienstleisters Quoniam gebenEinblicke in die Praxis- Objectives and Key Results (OKR) helfen Unternehmen, agiler undinnovativer zu werden- System zur Zielsetzung stellt Ergebnisse in den FokusEine agile Managementmethode aus dem Silicon Valley steht in derFuture Banking Lounge des Handelsblatt Banken-Gipfels 2019 am 4. und5. September in Frankfurt am Main im Mittelpunkt. Wie Banken undFinanzdienstleister die sogenannte OKR-Methode für sich nutzen könnenerklärt Dr. Martin Bernhardt, Partner bei der UnternehmensberatungBerg Lund & Company (BLC). Gemeinsam mit Silke Weiser-Walther, CFOund CCO beim quantitativen Asset Manager Quoniam, gibt er Einblickein die erfolgreiche Einführung des Managementwerkzeugs bei demFinanzdienstleister, weist auf Stolpersteine hin und zieht eineBilanz des Projekts. Die Finanzbranche steht vor zahlreichenHerausforderungen, neue Technologien eröffnen vielfältigeMöglichkeiten für das operative Geschäft. Die agileManagement-Methode OKR ist eine attraktive Alternative zurklassischen Unternehmenssteuerung, modernisiert das PerformanceManagement und kann die agile Transformation in Organisationenunterstützen. OKR, kurz für Objectives and Key Results, stellt Zieleund Kernergebnisse in den Mittelpunkt, die sich an derUnternehmensstrategie ausrichten, aber von den Teams mitentwickeltund umgesetzt werden. Erfunden wurde die OKR-Methode in den 1970erJahren bei Intel. 1999 wurde sie bei Google eingeführt undweiterentwickelt. Mittlerweile nutzen zahlreiche Firmen ausunterschiedlichen Industrien weltweit den Ansatz. Auch in derFinanzbranche kommt das Thema langsam an: Neben ING setztbeispielsweise auch N26 auf OKR.Kürzere Planungszyklen"Ein großer Vorteil der Methode gegenüber der typischenVorgehensweise im Performance Management mit einem jährlichenPlanungshorizont sind die kürzeren Intervalle, die einem vonständigem Wandel geprägten Umfeld besser gerecht werden", sagtBernhardt von Berg Lund & Company. Bei OKR werden Ziele für einenZeitraum von maximal vier Monaten vereinbart. Am Ende jedes Zykluswird überprüft, ob die Ziele erreicht wurden und welche Themen imkommenden Zyklus in den Fokus rücken sollten.Mitarbeiter werden eingebundenAnders als bei klassischen Zielsystemen werden bei OKR die Zielenicht top down vorgegeben, sondern gemeinsam entwickelt. Das führt zueiner höheren Akzeptanz der gesetzten Ziele und betont die gemeinsameVerantwortung. Dabei sollten die OKR-Sets auf höherer Ebene jeweilsals Orientierung für die der darunter liegendenOrganisationseinheiten dienen. "Auf diese Weise ziehen alle an einemStrang und der Beitrag eines jeden Mitarbeiters an der Zielsetzungdes Instituts wird klarer", sagt Bernhardt von BLC.Erfolgreiche Einführung nicht mit dem HolzhammerMit der OKR-Methode können Bankmanager die Unternehmenssteuerungkonsequent an den strategischen Zielen des Instituts ausrichten."Auch wenn die Vorteile unbestritten sind, sollte bei der Einführungbehutsam vorgegangen werden", sagt Bernhardt. "Der Versuch, einerOrganisation die OKR-Methode einfach überzustülpen, ist zum Scheiternverurteilt. Das liegt insbesondere daran, dass sich die Methode überzahlreiche Stellhebel sehr individuell an die Bedürfnisse einesUnternehmens anpassen lässt."Über Berg Lund & CompanyDas mittelständische Beratungshaus Berg Lund & Company (BLC) löstgemeinsam mit seinen Klienten komplexe Zukunftsthemen mit großerwirtschaftlicher Tragweite und legt dabei höchsten Anspruch anQualität, Ergebnissteigerung und Praxistauglichkeit. Dafür steht BergLund & Company, vormals Kampmann, Berg & Partner, seit 1999 mit einemTeam exzellenter und erfahrener Topmanagement-Berater. Alsinhaltliche Kompetenzfelder besetzt BLC neben der agilenTransformation insbesondere "Unternehmensstrategie & digitaleTransformation", "CRM & Vertrieb", "Governance & Compliance","Fusionen & Transaktionen" sowie "operative Exzellenz"Mehr Informationen unter www.berg-lund.de.