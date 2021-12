Handelsbanken Global Index Crit A1 NOK: Was ist denn davon zu halten?

Das Chartbild sieht gut aus

Wie hat sich der Kurs von Handelsbanken Global Index Crit A1 NOK seit dem vergangenen 52 Wochentief entwickelt? Mit 342,89 Euro erreichte der Fond am 05. Januar 2021 den niedrigsten Kurs in den vergangenen 52 Wochen. In der Zeit seit dem Kurstief stieg der Preis um 19,41 Prozent nach Norden. Das sind doch freudige Werte, die ...



