Handelsbanken Amerika Småbl Tema A10 SEK: Kurspotenzial ist reichlich vorhanden …

Was die Performance seit dem vergangenen 52 Wochenhoch angeht? Der Fond erreichte am 16. November 2021 ein neues 52 Wochenhoch mit einem Kurswert von 1.488,84 Euro. Seither zog der Kurs um -4,54 Prozent in Richtung Süden. In den vergangenen 21 Tagen mussten die Anleger von Handelsbanken Amerika Småbl Tema A10 SEK mit Erleben, wie der Kurs in Richtung Süden rutschte. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung