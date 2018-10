Handels-Accelerator NCA startet dritte Runde (FOTO)

Hamburg (ots) -Beim Next Commerce Accelerator (http://www.nca.vc) sind dieTeilnehmer des dritten Durchgangs eingetroffen. Fünf aussichtsreicheGründungsteams konnten sich für das begehrte sechsmonatigeBeschleunigungsprogramm qualifizieren. Der NCA unterstützt Startupsund Gründer-Teams aus ganz Europa bei der Entwicklung digitaler,innovativer E-Commerce-Geschäftsmodelle. Er bietet nebenBeteiligungskapital von bis zu 50.000 Euro Zugang zu potenziellenKunden und Geschäftspartnern, ein maßgeschneidertes Trainings- undCoachingprogramm sowie Räumlichkeiten. Im Gegenzug geben die StartupsUnternehmensanteile zwischen drei und zehn Prozent an dieNCA-Gesellschafter ab.Im dritten Durchgang (Batch) dabei sind:appointer (https://appointer.co) vereinfacht die Terminfindung inUnternehmen. Die SaaS-Lösung überprüft und filtert Kalendersystemeauf der Suche nach freier Zeit und vereinfacht damit diegeschäftliche Terminfindung. Ziel ist ein ganzheitliches,unternehmensübergreifende Terminmanagement mit Absagen-Management,agiler Terminplanung und der Berücksichtigung von Wege- bzw.Reisezeiten.Biorado (https://biorado.com) ist ein Online-Marktplatz für dieDirektvermarktung von Lebensmitteln. Unter dem Motto "From farms toyour house" positioniert sich das Startup als globale Plattform fürfrische Lebensmittel inklusive Zahlungsabwicklung, Lieferung undKäuferschutz.INGA (http://www.inga.one) automatisiert die Personalbeschaffung.Mit Hilfe von Chatbots und künstlicher Intelligenz werden potenzielleBewerber über Social Media Kanäle angesprochen und vorqualifiziert.Wechselwillige Kandidaten werden auf offene Positionen aufmerksamgemacht und bei einem schnellen und unkomplizierten Jobwechselunterstützt. Recruiter können mit Inga neue Bewerbergruppen erreichenund werden effektiv von Standardaufgaben entlastet.Plaze (https://plaze.in) verbindet Werbetreibende undAirbnb-Vermieter. Die Plattform vermittelt Produkte aller Art füreine kostenfreie Platzierung in Ferienunterkünften. DieProduktanbieter profitieren von einer effektiven, gut steuerbarenProduktplatzierung bei attraktiven Zielgruppen. Die Airbnb-Hostssteigern die Attraktivität ihrer Unterkunft und damit dieZufriedenheit ihrer Gäste.Utry.me (http://www.utryme.com), ist der erste Online-Supermarktohne Preise, bei dem man jedes Produkt ein Mal ausprobieren kann. Fürdie Hersteller der Produkte ergibt sich so ein attraktiver Zugang zuNeukunden. Die Käufer entdecken Produktinnovationen, auf die siesonst nie gestoßen wären. Anmelden kann sich jeder, der Interesse anProdukttrends und Neuheiten hat."Auch der dritte Batch ist eine tolle Mischung aus einzigartigenGeschäftsideen und ambitionierten Gründerteams", so ChristophSchepan, Managing Partner des NCAs. "Die Start-ups werden in denkommenden Monaten wichtige Schritte machen und wertvolle Kontakteknüpfen.""Ein breiter Investorenkreis trifft auf eine facettenreicheStart-up-Gruppe. Das ist optimaler Nährboden für spannendeBegegnungen und Kooperationen", so Programm-Initiator AndreasMansfeld von der Hamburger Sparkasse.Der NCA sucht auch für den nächsten Batch Startup-Gründer mithandelsnahen Geschäftsmodellen, die ein erstes Produkt oder eineDienstleistung vorweisen können und über starke Technologiekompetenzverfügen. Neben klassischen E-Commerce-Angeboten, stehen auchangrenzende Geschäftsideen aus den Bereichen Dienstleistung, Werbungund Technologie im Fokus.Interessierte Gründerinnen und Gründer können sich unterhttp://www.nca.vc/apply bewerben. Batch 4 startet im Frühjahr 2019.Über den Next Commerce Accelerator:Der Next Commerce Accelerator (NCA) ist ein in 2017 gegründetesJoint Venture der Hamburger Sparkasse, HSH Nordbank und derUnternehmensberatung Skillnet, das Startups, etablierte Unternehmenund Experten zusammenführt, um gemeinsam Geschäftsinnovationen imBereich des elektronischen Handels zu entwickeln. Unter der Leitungvon Thorsten Wittmütz und Christoph Schepan unterstützt der NCAStartups und Gründer-Teams aus Europa und weltweit bei derEntwicklung digitaler, innovativer handelsnaher Geschäftsmodelle. Erbietet neben Beteiligungskapital von bis zu 50.000 Euro Zugang zupotenziellen Kunden und Geschäftspartnern, ein maßgeschneidertessechsmonatiges Trainings- und Coaching-Programm sowie Räumlichkeiten.Im Gegenzug geben die Startups Unternehmensanteile zwischen drei undzehn Prozent an die NCA-Gesellschafter ab. Sitz des Programms istHamburg.Pressekontakt:Ira TittlerNext Commerce Accelerator GmbHE ira@nca.vcT +49 162 496 45 34Marcus-Andree.SchoeneHamburger SparkasseE marcus-andree.schoene@haspa.deT +49 40 3579 3626Andrea FrahmFrahm & Partner ConsultingE pr@andreafrahm.comT +49 174 190 84 79Original-Content von: Next Commerce Accelerator GmbH, übermittelt durch news aktuell