Handeln aus Verantwortung - real reduziert Zucker, Salz und Fett in mehr als 150 Produkten (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Eine unausgewogene Ernährungsweise durch hohe Aufnahmen an Fett,Zucker und/oder Salz erhöht langfristig das Risiko fürernährungsmitbedingte Erkrankungen wie z.B. Übergewicht, Diabetes undHerz-Kreislauf-Erkrankungen.Vor diesem Hintergrund setzt sich real seit mehreren Jahren aktivfür eine Optimierung der Lebensmittelzusammensetzung zugunsten derVerbrauchergesundheit ein. Bereits 2015 hatte real das Zielausgegeben, den Anteil von Zucker, Salz und Fett in seinen eigenenProdukten in den folgenden Jahren deutlich zu verringern. Seitdemwurden die Rezepturen der Eigenmarkenartikel und Eigenproduktionenauf ihr Optimierungspotenzial überprüft und im Sinne einer gesünderenErnährungsweise angepasst.Bis heute wurden mehr als 150 Artikel der real Marken TiP, realQUALITY und real BIO sowie einige Eigenproduktionen reformuliert.Dabei konnte in vielen Produkten mehr als 20 Prozent Zucker, Salzoder Fett eingespart und somit auch der Gesamt-Kaloriengehalt gesenktwerden.Gesündere Produkte für alle"Wir möchten unsere Kunden bei einer gesünderen Lebensweiseunterstützen", sagt Franziska Autenrieth, Abteilungsleiterin QualityManagement Food bei real. "Deswegen war es uns wichtig,Eigenmarkenartikel aus allen Preisklassen und Sortimentsbereichen zuüberarbeiten."Die Bandbreite optimierter Lebensmittel umfasst dabei alles vonNährmitteln über Molkereiprodukte bis hin zu täglich frisch im Marktproduzierten Artikeln wie Feinkostsalaten oderFrischkäsezubereitungen. So wurden beispielsweise im real QUALITYSchoko Müsli 20 Prozent Zucker eingespart. Bei täglich frisch in denMärkten hergestellten Frischkäsezubereitungen konnte durch denEinsatz von Joghurt statt Sahne der Fettgehalt um durchschnittlich 9Prozent gesenkt werden. "Bei der Überarbeitung lag ein besondererFokus auf Produkten, die häufig von Kindern konsumiert werden. Wirhaben zum Beispiel in unserem real QUALITY Ketchup Kids denZuckergehalt um 30 Prozent reduziert", so Autenrieth.Verantwortung für die Kundenreal als Einzelhandelsunternehmen steht an der Schnittstellezwischen der lebensmittel-verarbeitenden Industrie und denVerbrauchern. "Damit geht eine Verantwortung für die Gesundheitunserer Kunden einher, die wir sehr ernst nehmen. Wir wollen unsereMarken deswegen auch weiterhin an die aktuellstenernährungswissenschaftlichen Empfehlungen anpassen und unsereEigenmarkenartikel und Eigenproduktionen sukzessive weiterverbessern", ergänzt real CEO Patrick Müller-Sarmiento.Alle real Einkaufsleitlinien sind auf der Website real.de imBereich "Unternehmensverantwortung" öffentlich einsehbar. Auch dieaktuelle Einkaufsleitlinie für fett-, zucker- und salzreduzierteProdukte ist dort abrufbar.Auf dem Online-Portal "Besser Leben" finden Interessierte außerdemviele hilfreiche Informationen rund um eine gesunde Lebensweise, vonProgrammen zur Errechnung des täglichen Kalorienbedarfs überInformationen zu Allergenen in Lebensmitteln bis hin zuRezeptvorschlägen für eine ausgewogene Ernährung.Pressekontakt:real,- SB-Warenhaus GmbHMetro-Straße 140235 DüsseldorfTelefon: +49 211 6886-2053Telefax: +49 211 6886-1355E-Mail: presse@real.deOriginal-Content von: real,- SB-Warenhaus GmbH, übermittelt durch news aktuell