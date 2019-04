Handel und Konsumgüterbranche rüsten sich mit Zukäufen für die Rezession (FOTO)

Düsseldorf (ots) -M&A Consumer & Retail Report 2019: Nähe zum Kunden und Digitalesprägen die Deals."Mit Blick auf neue Kundenbedürfnisse, den digitalen Wandel undeine drohende wirtschaftliche Abkühlung investieren Handels- undKonsumgüterunternehmen jetzt aktiv in M&A", bilanziert Dr. MirkoWarschun, Partner und Leiter der Retail und Konsumgütersparte derUnternehmensberatung A.T. Kearney. "Auf der Suche nach denKompetenzen, die ihnen vor allem im E-Commerce und für verbesserteKundenerlebnisse fehlen, investieren sie strategisch in Unternehmen,die ihre Lücken füllen, und in junge, vielversprechende Marken. Miteiner Vielzahl von kleinen und mittelgroßen Deals wird sich dasTransaktionsniveau 2019 auf dem von 2018 halten. Große Deals werdenwir nicht sehen."2018 haben die Transaktionen bei Handel und Konsumgütern einenleichten Rückgang erlebt, doch ist für 2019 mit einem weiterhinaktiven M&A Geschäft zu rechnen. So das Ergebnis des vierten M&AReports von A.T. Kearney für den Handel und die Konsumgüterindustrie.Der Bericht basiert auf der Analyse von Fusions- undAkquisitionsdaten aus dem Jahr 2018 und leitet aus Interviews mitmehr als 100 Top-Führungskräften global agierender Unternehmen ausHandel, Konsumgüterindustrie und von Private-Equity-Firmen Prognosenfür 2019 ab.Den Rückgang von 392 Milliarden US Dollar Gesamtdeal im Jahr 2017auf 308 Milliarden Dollar in 2018 führen die Autoren vor allem auffehlende Mega-Deals zurück. 2018 hat es keinen Deal über 30Milliarden US Dollar gegeben, während das Niveau von Deals daruntergleich hoch geblieben ist.Für 2019 sieht der Report einen weiterhin aktiven Markt mitattraktiven Übernahmegelegenheiten. So gehen 88 Prozent der befragtenExperten davon aus, dass die Aktivitäten 2019 im Vergleich zu 2018stabil bleiben oder sogar zunehmen werden.Drei Trends werden das M&A Geschehen in diesem Jahr prägen:Erstens konzentrieren sich die Handels- und Konsumgüterunternehmenauf ihr Kerngeschäft und stärken ihre Portfolios, indem sie nichtdazugehörige Unternehmensteile abstoßen und fehlende und benachbartehinzukaufen, wie das Fruchtsaftunternehmen Eckes, das sich an demSmoothie-Hersteller True Fruits beteiligt, um vom "To-Go"-Trend zuprofitieren. Die Autoren rechnen für 2019 entsprechend auch mit einerVielzahl von Veräußerungen.Zweitens liegt der Fokus auf der Verbesserung desKundenerlebnisses und der Gewinnung junger Kundengruppe. Unternehmenerwerben gezielt 'Kleine Marken', mit denen sich junge Generationenidentifizieren, und in-vestieren in digitale Fähigkeiten,E-Commerce-Plattformen wie auch in Supply-Chain- und operativesKnow-How für eine stärkere Personalisierung ihres Kundenangebots. Soerwarb das Unternehmen Dr. Oetker das Torten-Start-up deineTorte.de,eine Online-Plattform für individuelle Foto-Torten. METRO hat in dasin Prag ansässige Start-up Restu investiert, ein digitalerReservierungsservice, mit dem der Konzern sein Technologiean-gebotfür selbstständige Gastronomen erweitert. Der dritte Trend im M&AMarkt für Handel und Konsumgüterindustrie ist der regionaleMarkteintritt, wie die Übernahme des Berliner Functional FoodStart-ups "food spring" durch den neuseeländischen MolkereikonzernFonterra, der sich damit den deutschen Markt eröffnet."Wir erleben eine klare Verschiebung von Mega-Deals, die auf Größeund Expansion zielen hin zu Transaktionen mit kleineren, regionalenMarken, die mit den Wertvorstellungen der Kunden übereinstimmen,"kommentiert Warschun. "Die Androhung einer Rezession Ende 2019 ändertauch die M&A-Strategien: Ab jetzt zählen organisches Wachstum undeine Vertiefung der Kundenbeziehung vor Ort - und Zeit, denn mitBeginn der Rezession wird auch die Liquidität knapp."Über A.T. KearneyA.T. Kearney ist eine der weltweit führendenUnternehmensberatungen für das Top-Management und berät global tätigeKonzerne als auch führende mittelständische Unternehmen undöffentliche Institutionen. Das Beratungsunternehmen unterstützt seineKlienten bei der Transformation ihres Geschäftes und ihrerOrganisation, um langfristig Vorteile zu erzielen. Im Mittelpunktstehen dabei die Themen Wachstum und Digitalisierung, Innovation undNachhaltigkeit sowie die Optimierung von komplexen Produktions- undLieferketten. A.T. Kearney wurde 1926 in Chicago gegründet. 1964eröffnete in Düsseldorf das erste Büro außerhalb der USA. Heutebeschäftigt A.T. Kearney mehr als 3.600 Mitarbeiter in über 40Ländern der Welt. Seit 2010 berät das Unternehmen Klientenklimaneutral.www.atkearney.deTwitter @atkearneydachPressekontakt:Michael ScharfschwerdtDirector Marketing & CommunicationsA.T. Kearney GmbHCharlottenstraße 5710117 BerlinTelefon: + 49 30 2066 3363E-Mail: michael.scharfschwerdt@atkearney.comOriginal-Content von: A.T. Kearney, übermittelt durch news aktuell