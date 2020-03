Handel plädiert für steuerfreie Sonderzahlungen für Mitarbeiter

BERLIN (dpa-AFX) - Viele Einzelhändler wollen die große Belastung ihrer Mitarbeiter in der Coronavirus-Krise nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland (HDE) mit Sonderzahlungen honorieren.



Der HDE-Präsident Josef Sanktjohanser pochte am Dienstag in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) darauf, dass diese Prämien nicht versteuert werden müssen.

"Wir möchten das außerordentliche Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf freiwilliger Basis honorieren, zum Beispiel durch krisenbedingte Sonderzahlungen zusätzlich zu Löhnen und Gehältern", schrieb Sanktjohanser. Doch könnten solche Sonderzahlungen dazu führen, dass die Steuerlast der Beschäftigten sehr stark wachse. Sanktjohanser bat deshalb die Kanzlerin, "sich für eine Steuerbefreiung von Sonderzahlungen einzusetzen". Auf diese Weise könnten die Sonderprämien ungeschmälert bei den Mitarbeitern ankommen, die in der Krise den Laden am Laufen hielten./rea/DP/mis