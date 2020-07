Handel: Millionen für Rettung der Innenstädte notwendig

BERLIN (dpa-AFX) - Die Rettung der Innenstädte vor Leerstand und Verödung ist aus Sicht des Handelsverbands Deutschland ein millionenschweres Vorhaben.



Notwendig sei ein staatlicher Innenstadtfonds in Höhe von 500 Millionen Euro, teilte der Verband am Montag mit. Daraus sollen etwa Gutachten, Konzepte und ein bundesweites Leerstandskataster finanziert werden. "Viele Innenstädte sind in extremer Schieflage", sagte Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

Vielerorts gebe es keine ausreichenden Konzepte zur Stadtgestaltung. Im Austausch mit dem Handel und notfalls über ihr Vorkaufsrecht sollten die Kommunen einen gesunden Branchenmix herbeiführen. "Die Städte müssen aktiver gemanagt werden. Ansonsten ist die Zukunft der Innenstädte in Gefahr", sagte Genth./bf/DP/fba