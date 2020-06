Handballweltmeister Heiner Brand hilft - Tickets im Gesamtwert von 60.000, - Euro gestiftet

Hamburg/Kiel (ots) - Mit Hilfe des zweifachen Handballweltmeisters Heiner Brand wurde eine Aktion zu Gunsten von Kindern und Jugendlichen ins Leben gerufen. Vom 25.06 bis zum 28.06.2020 finden die Heiner Brand Tage in den lokalen Action Arenen in Schwentinental (Kiel) und Norderstedt (bei Hamburg) statt. Für die Online Buchung haben die Vereinsmitglieder einen Gutscheincode erhalten, der ihnen kostenfreien Ticketbezug ermöglicht.Auch andere Handballlegenden mit besten Kontakten in die norddeutschen Sportvereine THW Kiel, HSV-Handball, TSG Bergedorf haben sich der guten Sache angeschlossen. Das ermöglicht bis zu 4.600 jungen Sportlern aus diesen Vereinen mit ihren Familien kostenlosen Eintritt in die spannenden und neuartigen Action Arenen.Die Action Arena ( http://www.action-arena.info ) ist ein Indoor Freizeit- und Unterhaltungscenter für die ganze Familie. Mit über 100 verschiedenen Spielattraktionen für jung bis alt ist für reichlich Unterhaltung und insbesondere für aktive Spielerlebnisse gesorgt. Ab der offiziellen Wiedereröffnung 29.06.2020 ist der Eintritt wieder kostenpflichtig."Weil der Hallensport von der Corona Pandemie besonders hart betroffen war, wollten wir mit dieser Aktion insbesondere für Familien und deren Kindern einen Beitrag leisten. Das ist mir eine persönliche Herzensangelegenheit." Kinder und Jugendliche durften in den letzten Monaten weder zur Schule noch konnten sie ihren Mannschaftssport ausüben.Für die Besucher ist alles getan, um schöne Stunden unbeschwerter und aufregender Freizeit mit der Familie und Freunden zu genießen. Ein ausgeklügeltes System von Schutzmaßnahmen sorgt dafür, dass sich wirklich jeder wohlfühlt. Alle aktuell geltenden Hygieneregeln werden übererfüllt.Pressekontakt:Thomas M. Pohligc/o Action Arena - Alter Kirchenweg 33-41, 22844 Norderstedt (bei Hamburg)c/o Action Arena - Dieselstraße 7, 24223 Schwentinental (bei Kiel)https://action-arena.info/thomas@pohlig.biz+49 172 6101466Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/145622/4632228OTS: Action ArenaOriginal-Content von: Action Arena, übermittelt durch news aktuell