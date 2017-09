Handballherz, was willst du mehr? Kiel gegen Magdeburg, Flensburg gegen die Löwen und zwei Konferenzen aus der DKB Handball-Bundesliga am Sonntag live bei Sky

Unterföhring (ots) -- Insgesamt überträgt Sky am Sonntag ab 12.00 Uhr und 14.30 Uhrneun Einzelspiele und zwei exklusive Sky Konferenzen- Die Spitzenspiele THW Kiel - SC Magdeburg am Mittag und SGFlensburg-Handewitt - Rhein Neckar Löwen am Nachmittag live undexklusiv- Jens Westen und Heiner Brand führen aus Flensburg durch denHandball-Sonntag bei Sky, Gregor Teicher moderiert die Sky Konferenz- "Kretzschmar - der Handball-Talk" mit Maik Machulla, ThorstenStorm und Oliver Roggisch ab 17.00 Uhr frei empfangbar auf Sky SportNews HD- Der Soundtrack zur neuen Saison: "Nichts war umsonst" von PrinzPi begleitet die DKB Handball-Bundesliga bei Sky- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne langeVertragsbindung bei allen Spielen live dabei seinNeun Spiele, zwei Konferenzen, darunter ein Klassiker desdeutschen Handballs und zwei absolute Spitzenspiele: Fans der DKBHandball-Bundesliga dürfen sich an diesem Sonntag auf besteSport-Unterhaltung freuen. Ab 12.00 Uhr mittags berichtet Skyinsgesamt fünf Stunden live aus den Hallen der Liga, bevor ab 17.00Uhr "Kretzschmar - der Handball-Talk" den Spieltag auf Sky Sport NewsHD abrundet.Durch den Nachmittag führen Moderator Jens Westen und Sky ExperteHeiner Brand, die in der Flens-Arena die Zuschauer nicht nur auf dasTopspiel am Nachmittag, sondern bereits ab 12.00 Uhr auf alle neunPartien des Tages einstimmen.Zur frühen Anwurfzeit um 12.30 Uhr kommt es unter anderem zumDuell zwischen Rekordmeister THW Kiel und dem SC Magdeburg(Kommentator: Karsten Petrzika). Parallel dazu treffen in Gummersbach(Kommentator: Florian Schmidt-Sommerfeld) zwei Traditionsvereine undehemalige Rekordmeister des deutschen Handballs aufeinander. FRISCHAUF! Göppingen tritt beim VfL Gummersbach an, der die Schwaben 1985als deutscher Rekordmeister ablöste, ehe 2007 der THW Kiel diesenTitel an sich riss.Im Topspiel am Sonntag trifft die SG Flensburg-Handewitt und dieRhein-Neckar Löwen. Das Duell zwischen dem Vizemeister und demMeister der vergangenen Saison kommentieren Markus Götz und SkyExperte Martin Schwalb. Als Field-Reporter ist Marcus Jürgensen imEinsatz. Parallel dazu kommt es in Ostwestfalen zum Lokalderbyzwischen dem TSV GWD Minden und dem TuS N-Lübbecke (Kommentator:Oliver Seidler).Alle neun Begegnungen des Tages stehen wahlweise als Einzelspieleund im Rahmen der Sky Konferenz, durch die Moderator Gregor Teicherführt, zur Verfügung."Kretzschmar - der Handball-Talk" am Sonntag auf Sky Sport News HDIm Anschluss an das Topspiel empfängt Sky Experte StefanKretzschmar in der Flens-Arena hochkarätige Vertreter der drei in derEHF Champions League vertretenen deutschen Vereine. Neben dem neuenFlensburg-Trainer Maik Machulla ist auch Oliver Roggisch, SportlicherLeiter der Rhein-Neckar Löwen, zu Gast. Komplettiert wird die Rundevon Thorsten Storm, Geschäftsführer des THW Kiel. "Kretzschmar - derHandball-Talk" wird ab 17.00 Uhr für jedermann frei empfangbar aufSky Sport News HD ausgestrahlt.Alle Handballfans, die am Nachmittag keine Zeit haben, können amSonntagabend im HBL-Magazin auf Sky Sport News HD ab 21.30 Uhrnochmal die Highlights des Spieltags sehen."Nichts war umsonst" - der Soundtrack zur neuen Handball-Saisonvon Prinz PiDer Soundtrack zur DKB Handball-Bundesliga bei Sky kommt vonkeinem geringeren als Prinz Pi. Als einer der erfolgreichstendeutschen Rapper der vergangenen Jahre liefert er mit seinem neuenTrack "Nichts war umsonst" die Hymne zur neuen Handball-Saison. DerTitel ist ab sofort in den Trailern und Highlight-Bildern derHandball-Berichterstattung von Sky zu sehen.Der gebürtige Berliner landete mit seinen letzten drei Albenjeweils auf Platz 1 der deutschen Charts und greift nun erneut dieSpitze an. "Nichts war umsonst"(https://prinzpi.lnk.to/NichtsWarUmsonst) ist der Titelsong des am 3.November erscheinenden gleichnamigen Albums.Die DKB Handball-Bundesliga 2017/18 bei SkyAb dieser Saison überträgt Sky erstmals in Deutschland alle 306Spiele der DKB Handball-Bundesliga live, den Großteil davon exklusivim deutschen Fernsehen. In der Regel wird Sky vier Spiele amDonnerstagabend, vier Spiele am Sonntagmittag sowie das Topspiel amSonntag am Nachmittag live übertragen. Dabei dürfen sich SkyZuschauer sonntagmittags erstmals auch im Handball auf eineregelmäßige Konferenz freuen.Abgerundet wird der Spieltag für jedermann frei empfangbar auf SkySport News HD mit "Kretzschmar - der Handball-Talk" sonntags ab 17.00Uhr sowie dem HBL-Magazin mit den Highlights des Spieltags amSonntagabend von 21.30 bis 22.15 Uhr.Die Live-Übertragungen der DKB Handball-Bundesliga sindBestandteil des Sky Sport Pakets, in dessen Rahmen unter anderem auchalle Spiele der deutschen Mannschaften in der Velux EHF ChampionsLeague live gezeigt werden. Mit dem Abonnement stehen dieLive-Übertragungen mit Sky Go online und mobil auch unterwegs zurVerfügung.Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne langeVertragsbindung live dabeiMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Handballfans, diekeine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- undMonatstickets ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Über dasInternet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Gerätenwie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiterenStreaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.deverfügbar.Der 3. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga am Sonntag bei Sky undSky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und inzahlreichen Sky Sportsbars:12.00 Uhr: Vorberichte und die Sky Konferenz live auf Sky Sport 2HD12.00 Uhr: VfL Gummersbach - FRISCH AUF! Göppingen live auf SkySport 3 HD12.00 Uhr: THW Kiel - SC Magdeburg live auf Sky Sport 4 HD12.00 Uhr: TBV Lemgo - SC DHfK Leipzig live auf Sky Sport 5 HD12.00 Uhr: TV Hüttenberg - MT Melsungen live auf Sky Sport 6 HD12.00 Uhr: TVB 1898 Stuttgart - HC Erlangen live auf Sky Sport 7HD14.30 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport 2 HD14.30 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - Rhein-Neckar Löwen live aufSky Sport 3 HD14.30 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf - HSG Wetzlar live auf Sky Sport4 HD14.30 Uhr: Füchse Berlin - Die Eulen Ludwigshafen live auf SkySport 5 HD14.30 Uhr: TSV GWD Minden - TuS N-Lübbecke live auf Sky Sport 6 HD17.00 Uhr: "Kretzschmar - der Handball-Talk" live aus Flensburgauf Sky Sport News HD21.30 Uhr: HBL-Magazin auf Sky Sport News HD