Handball-Weltmeisterschaften bis 2025 live auf Sportdeutschland.TV und Eurosport

München (ots) - 7Sports sichert sich HandballWM-Übertragungsrechte für über 700 Spiele- Sportdeutschland.TV überträgt alle Partien allerWeltmeisterschaften bis 2025 live im Internet- Eurosport zeigt insgesamt bis zu 60 WM-Spiele der kommenden vierMänner-Weltmeisterschaften live im Free-TVMehr Handball geht nicht: Die IHF Handball-WM der Männer startetim Januar in Deutschland und Dänemark. Sportdeutschland.TV und seinAbleger Handball-Deutschland.TV zeigen alle 96 Spiele live und aufAbruf im Internet. Begegnungen der deutschenHerren-Nationalmannschaft sind im Freemium-Paket "Sportdeutschland.TVPlus" enthalten, das im Januar Premiere feiert. Fans können dann füreine geringe Gebühr werbefrei die gesamte WM inklusive der deutschenSpiele live und on Demand sehen. Alle anderen Spiele können wiegewohnt auch kostenlos verfolgt werden. Eurosport überträgt von derWM 2019 bis zu 15 Spiele ohne deutsche Beteiligung live im Free TV.Zusätzlich finden Zuschauer und Fans Highlights und News zu denWM-Spielen auf ran.de.7Sports hat sich die Übertragungsrechte der IHFHandball-Weltmeisterschaften der Frauen und Männer von 2019 bis 2025mit über 700 Spielen gesichert. Dazu hat die Sportbusiness-Unit derProSiebenSat.1 Group eine Vereinbarung mit dem SportrechtevermarkterLagardère Sports exklusiv für alle Übertragungsarten in Deutschlandvereinbart (ausgenommen Spiele der deutschen Männer im Free TV). DieDOSB New Media GmbH, Betreiber von Sportdeutschland.TV, und Eurosporthaben jeweils Sublizenzen erworben.Die WM der Männer 2019 ist der Auftakt für die Übertragung allerHandball-Weltmeisterschaften bis 2025 auf Sportdeutschland.TV mitinsgesamt über 700 Spielen, inklusive der deutschen Mannschaft derFrauen live und on demand. Eurosport wird von den kommenden vierWeltmeisterschaften der Männer insgesamt bis zu 60 Partien(ausgenommen Spiele der deutschen Nationalmannschaft) live im Free-TVzeigen sowie Highlight-Zusammenfassungen der übertragenen Partien aufden Eurosport Digitalkanälen anbieten.Zeljko Karajica, CEO von 7Sports: "Mehr Spitzen-Handball gab esnoch nie! Durch unser umfassendes Rechtepaket und unsereDistributionspartner verpassen Zuschauer und Fans kein einziges Spielmehr und können live mit ihrer Mannschaft mitfiebern."Nikolaus von Doetinchem, Executive Vice President Global Media vonLagardère Sports, ergänzt: "Eine herausragende Nachricht für alledeutschen Handball-Fans: Eine vollumfängliche360-Grad-Berichterstattung ist gesichert bis 2025! Wir freuen unssehr darüber, dass wir als Lagardère Sports dem Handball durch unsereweltweite Vermarktungs-Partnerschaft mit der IHF so zur optimalenPlattform in Deutschland verhelfen konnten."Björn Beinhauer, Geschäftsführer DOSB New Media:"Sportdeutschland.TV und unser Ableger Handball-Deutschland.TV zeigenaktuell und in den nächsten Jahren so viel Live-Handball, wie keinanderer Anbieter in Deutschland. Mit unseren Ligen, Turnieren,verschiedenen Länderspielen und mehr legen wir eine perfekteGrundlage, um auch bei Großereignissen, wie aktuell der Handball EMder Frauen, oder ab Januar bei der WM der Männer auf eine gewachseneCommunity bauen zu können. Am Handball-EM-Finaltag der Männer 2018schalteten beispielsweise rund 400.000 Zuschauer auf unseren Portalenein."Susanne Aigner-Drews, Geschäftsführerin Discovery Deutschland:"Diese langjährige Partnerschaft zwischen Eurosport und 7Sports isteine optimale Konstellation und bietet den Zuschauern nun alleMöglichkeiten bei den kommenden Weltmeisterschaften am Ball zu sein.Handball hat eine große Fangemeinde und ist nach dem Fußball derbedeutendste Teamsport in Deutschland. Die vielen Handballfans könnensich nun auch im frei empfangbaren Fernsehen auf eine umfangreicheBerichterstattung über die Weltmeisterschaften freuen. Eurosport wirddamit langfristig zur Anlaufstelle für die Fans derHandball-Nationalmannschaften."Die Handball Weltmeisterschaft 2019 in Dänemark und DeutschlandVom 10. bis 27. Januar findet zum 26. Mal die HandballWeltmeisterschaft der Männer statt. Erstmalig wird das Turnier inKooperation von zwei Handballverbänden ausgerichtet und in Dänemarkund Deutschland veranstaltet. Die Spiele werden insgesamt an sechsStandorten ausgetragen, davon vier in Deutschland (München, Köln,Hamburg, Berlin) und zwei in Dänemark (Kopenhagen, Herning). Die 24Teams spielen in der Vorrunde in vier Gruppen, die besten drei jederGruppe rücken in die Hauptrunde vor. Das Finale findet am 27. Januarin Herning statt. Titelverteidiger ist Frankreich. Die Grand Nationkonnte 2017 das Turnier im eigenen Land gewinnen. Bei den Buchmacherngilt jedoch Co-Gastgeber Dänemark als großer Favorit. Die deutscheNationalmannschaft von Bundestrainer Christian Prokop will nach demAchtelfinalaus 2017 wieder um die vorderen Plätze mitspielen. BeimWintermärchen wurde Deutschland zuletzt im eigenen Land 2007Weltmeister.Pressekontakt:Eurosport Presse:Dominik MackeviciusTel: +49 89 20 60 99 216Dominik_Mackevicius@discovery.comOriginal-Content von: EUROSPORT, übermittelt durch news aktuell