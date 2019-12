Unterföhring (ots) -Den nächsten WM-Titel im Visier? Handball-Legende und WeltmeisterPascal Hens ist heiß auf den ganz großen Wurf - bei der"Promi-Darts-WM 2020" am 4. Januar live auf ProSie-ben. "Wenn man dieStimmung im Ally Pally und bei diesen ganzen Darts Events gesehenhat, ist das natürlich immer überragend, wie viele positiv verrückteZuschauer da sind und wie das alles zelebriert und gefeiert wird. Dahab' ich Bock drauf", sagt Hens. Der 39-jährige Spitzensportlerkämpft neben weiteren prominenten Teilnehmern wie Model undInfluencerin Sarah Harrison, Moderator Daniel Boschmann undKommentator Frank Buschmann um den Titel an der Scheibe. Unterstütztwerden sie dabei von Profis der inter-nationalenWeltklasse-Darts-Elite wie dem PDC-Weltranglistenersten Michael vanGerwen, Deutschlands bestem Dartspieler Max Hopp und Darts-LegendePhil Taylor. Mit dabei ist auch der frisch gekürte Weltmeister, derdrei Tage zuvor in London den Titel erwirft.Welches Promi-Profi-Gespann trifft voll ins Rote und setzt sich gegendie wurfsichere Konkurrenz durch? Christian Düren moderiert. AmKommentatoren-Mikro sitzt Elmar Paul-ke. Sein Co-Kommentator istdieses Jahr Markus Krebs. Produziert wird die Show von Endemol ShineGermany."Die Promi-Darts-WM 2020" am 4. Januar 2020 um 20:15 Uhr live aufProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4455856OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell