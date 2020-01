Handball-Weltmeister Jansen fordert mehr Gegenwehr der Sportler

Düsseldorf (ots) - Der Handball-Weltmeister von 2007, Torsten Jansen, sieht dieProfis in der Pflicht, wenn es zu einer Abkehr von der jährlichen Belastungdurch EM oder WM kommen soll. "Um große Turniere nicht inflationär werden zulassen, könnte man den jährlichen Wechsel von EM und WM schon mal entzerren.Aber solange EHF und IHF nichts ändern wollen und sich immer noch Spielerfinden, die das mitmachen, wird alles so bleiben", sagte der 43-Jährige derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). Auch der Entscheidung desEuropäischen Verbandes EHF, die am Donnerstag beginnende EM in Norwegen,Schweden und Österreich zu veranstalten, kann der Trainer von Zweitligist HSVHamburg nichts abgewinnen. "Vor dem Hintergrund des Klimawandels ist es jetztnicht gerade zukunftsträchtig, eine EM in drei Ländern auszurichten", sagte derfrühere Linksaußen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4486861OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell