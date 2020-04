Handball-Präsident Michelmann setzt auf Durchschlagskraft des Fußballs bei der Politik

Düsseldorf (ots) - Basketball, Handball, Eishockey und Volleyball glauben bei Verhandlungen mit der Politik um finanzielle Unterstützung ihrer Ligen an größere Erfolgsaussichten, wenn sie dies im Verbund mit dem Fußball tun. "Ja, sicherlich haben wir mit dem großen Bruder Fußball in diesen Gesprächen mehr Durchschlagskraft als ohne ihn", sagte Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handball-Bundes (DHB), der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). Michelmann ist auch Sprecher der 2017 gegründeten Initiative "Teamsport Deutschland", in der sich die genannten fünf Sportarten zusammengetan haben. Dass der Fußball nur um sich kreise, stimme nicht, sagte Michelmann weiter. "Der Fußball hat schon viel länger erkannt, als es teilweise dargestellt wird, dass es ein Gesamtbild des Mannschaftssportes in Deutschland braucht." Insofern sei es natürlich gut, wenn der Fußball vormache, "wie es gehen kann, dahinzukommen, um dann irgendwann mal wieder vor Zuschauern zu spielen".Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4575351OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell