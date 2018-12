Mainz (ots) -Mit dem Eröffnungsspiel Korea - Deutschland startet am Donnerstag,10. Januar 2019, 18.00 Uhr, live im ZDF die Handball-WM inDeutschland und Dänemark: 20 Tage zuvor sind Handball-BundestrainerChristian Prokop und Weltmeister-Trainer Heiner Brand am Samstag, 22.Dezember 2018, 23.00 Uhr, zu Gast im "aktuellen sportstudio" des ZDF.Die Handball-WM vom 10. bis 27. Januar 2019 ist für den39-jährigen Christian Prokop, seit Februar 2017Handball-Bundestrainer, die zweite große Bewährungsprobe nach der EMim Januar 2018. Im Gespräch mit "sportstudio"-Moderator Sven Vossspricht er über den Stand der WM-Vorbereitungen und darüber, welchenRat er sich von seinem Vorgänger Heiner Brand geholt hat, dem 2007das Handball-WM-Wintermärchen in Deutschland gelang.Beide Handballer werden im "aktuellen sportstudio" auch den Blickauf den Fußball richten: Am letzten Hinrunden-Spieltag derFußball-Bundesliga empfängt im Samstagabendspiel der TabellenfünfteEintracht Frankfurt den Tabellendritten Bayern München - die ersteFree-TV-Zusammenfassung davon bietet das "aktuelle sportstudio" imZDF. Die Sendung berichtet zudem über die weiteren Bundesliga-Partienvom Samstagnachmittag. Hinzu kommt ein Nachbericht zum Freitagsspiel,in dem am 21. Dezember, 20.30 Uhr live im ZDF,Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund auf Verfolger BorussiaMönchengladbach trifft.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressemappe zur Handball-WM:https://presseportal.zdf.de/pm/die-handball-wm-2019-bei-ard-und-zdf/Pressemitteilung zu "Bundesliga live" im ZDF:https://ly.zdf.de/NxaY/Sendungsseite: http://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFsporthttps://facebook.com/ZDFsportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell