Die Handball-Festtage bei Sky gehen weiter: die Konferenz am 2. Weihnachtstag im Free-TV auf Sky Sport News HD, alle 18 Spiele rund um die Feiertage mit dem Sky Sport Paket und Sky Ticket (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Insgesamt zeigt Sky rund um die Feiertage alle 18 Partien des18. und 19. Spieltags der DKB Handball-Bundesliga live, einzeln undin der Konferenz- Live-Handball auch im Free-TV: Am 2. Weihnachtstag überträgt SkySport News HD ab 15.30 Uhr die Konferenz für jedermann freiempfangbar- Die Topspiele SC Magdeburg - Füchse Berlin (mit StefanKretzschmar) am 23.12. und THW Kiel gegen die Rhein-Neckar Löwen (mitMartin Schwalb) am 27.12. live und exklusiv- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit SkyTicket auch ohne Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei seinNach dem packenden Pokal-Duell zwischen den Füchsen und den Löwenam Dienstagabend, gehen die Handball-Festtage bei Sky ab Donnerstagerst richtig los: Ab dann zeigt Sky rund um die Feiertage an fünfTagen Live-Handball aus der DKB Handball-Bundesliga. Insgesamt wirdSky während der Handball-Festtage zu sieben Anwurfzeiten alleinsgesamt 18 Begegnungen des 18. und 19. Spieltags live übertragen,darüber hinaus in vier Sky Konferenzen live und exklusiv berichten.Die Konferenz am 2. Weihnachtstag für jedermann frei empfangbarauf Sky Sport News HDModeratorin Katharina Kleinfeldt begrüßt die Zuschauer am 26.Dezember um 15.30 Uhr ausnahmsweise auf Sky Sport News HD. An diesemTag wird die Konferenz mit den ersten fünf Partien des 19. Spieltagslive im Free-TV ausgestrahlt. Zu sehen sind im Rahmen der Konferenzunter anderem der noch ungeschlagene Tabellenführer aus Flensburg,der in Ludwigshafen antritt, die Füchse Berlin gegen den HC Erlangenund der VfL Gummersbach, der in Stuttgart zu Gast ist.Neben der Übertragung im klassischen linearen TV auf Sky SportNews HD wird die Handball-Konferenz auch im frei empfangbarenLivestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport Appausgestrahlt.Magdeburg gegen die Füchse, Kiel gegen die Löwen: die Höhepunkteder Handball-FesttageAlle Abonnenten des Sky Sport Pakets sowie Nutzer von Sky Ticketkönnen darüber hinaus alle insgesamt 18 Einzelspiele und die weiterenKonferenzen, die während der Handball-Festtage übertragen werden,live und exklusiv erleben.Einer der Höhepunkte ist das Topspiel am Sonntag (23.12.) zwischendem SC Magdeburg und den Füchsen Berlin, von dem Sky Experte StefanKretzschmar, Karsten Petrzika und Jens Westen ab 13.00 Uhr berichten.Am letzten Tag vor der WM-Pause (27.12.) steht dann mit der Partiezwischen dem THW Kiel und den Rhein-Neckar Löwen das Verfolger-Duellauf dem Programm, in dem keiner der beiden großen Kontrahenten dervergangenen Jahre weiteren Boden auf Spitzenreiter Flensburgverlieren will. Sky Experte Martin Schwalb und Markus Götzkommentieren die Partie in der Sparkassen-Arena. Moderator GregorTeicher begrüßt die Zuschauer an diesem Tag ab 18.30 Uhr zur SkyKonferenz, in deren Rahmen auch das Derby zwischen dem SC DHfKLeipzig und dem SC Magdeburg übertragen wird.Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und inzahlreichen Sky Sportsbars live dabei seinSämtliche Handball-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement imRahmen des Sky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar,wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alleHandballfans, die noch kein Sky Abonnenten sind, ohne Vertragsbindungbei allen Übertragungen der DKB Handball-Bundesliga und EHF ChampionsLeague live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sindalle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderemLaptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw.über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.Darüber sind die Live-Übertragungen auch in zahlreichen SkySportsbars zu sehen.Die Handball-Festtage rund um die Feiertage bei Sky:18. Spieltag:Donnerstag, 20. Dezember:18.30 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD18.30 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - TVB 1898 Stuttgart auf Sky Sport 2HD18.30 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - TSV GWD Minden live auf SkySport 3 HD18.30 Uhr: VfL Gummersbach - MT Melsungen auf Sky Sport 4 HD18.30 Uhr: HC Erlangen - Die Eulen Ludwigshafen live auf Sky Sport5 HDSamstag, 22. Dezember:20.15 Uhr: SG BBM Bietigheim - THW Kiel live auf Sky Sport 1 HDSonntag, 23. Dezember:13.00 Uhr: SC Magdeburg - Füchse Berlin live auf Sky Sport 1 HD15.25 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD15.55 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf - FRISCH AUF! Göppingen live aufSky Sport 2 HD15.55 Uhr: TBV Lemgo Lippe - Bergischer HC live auf Sky Sport 4 HD15.55 Uhr: HSG Wetzlar - SC DHfK Leipzig live auf Sky Sport 5 HD19. Spieltag:Mittwoch, 26. Dezember:15.30 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport News HD15.30 Uhr: Bergischer HC - TSV Hannover-Burgdorf live auf SkySport 1 HD15.30 Uhr: Die Eulen Ludwigshafen - SG Flensburg-Handewitt liveauf Sky Sport 2 HD15.30 Uhr: Füchse Berlin - HC Erlangen live auf Sky Sport 3 HD15.30 Uhr: TVB 1898 Stuttgart - VfL Gummersbach live auf Sky Sport4 HD15.30 Uhr: FRISCH AUF! Göppingen - SG BBM Bietigheim live auf SkySport 5 HD18.00 Uhr: TSV GWD Minden - TBV Lemgo Lippe live auf Sky Sport 1HDDonnerstag, 27. Dezember:18.30 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD18.30 Uhr: THW Kiel - Rhein-Neckar Löwen live auf Sky Sport 2 HD18.30 Uhr: SC DHfK Leipzig - SC Magdeburg live auf Sky Sport 3 HD18.30 Uhr: MT Melsungen - HSG Wetzlar live auf Sky Sport 4 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell