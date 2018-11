Handball Europameisterschaft der Frauen live und on demand auf Sportdeutschland.TV

Unterföhring (ots) - Am 29. November beginnt die 13.Handball-Europameisterschaft der Frauen in Frankreich. Alle 47 Spielezeigen Sport-deutschland.TV und sein Ableger Handball-Deutschland.TVlive und on demand. Die Partien mit deutscher Beteiligung sowieweitere ausgewählte Begegnungen begleiten die Kommentatoren GariPaubandt und Uwe Semrau. Die Europameisterschaft endet am 16.Dezember.Die DOSB New Media GmbH, Betreiberin des Online-SendersSportdeutschland.TV, konnte sich mit dem Rechteinhaber Infront übereine entsprechende Vereinbarung verständigen."Mit der Übertragung der Europameisterschaft der Frauen setzen wirunsere Strategie für mehr hochkarätige Handballübertragungenkonsequent fort", so DOSB-New-Media-Geschäftsführer Björn Beinhauer."Seit 2016 ist Sportdeutschland.TV damit durchgängig die Plattform,auf der die deutschen Handballfans Welt- und Europameisterschaftender Frauen und Männer live und on demand verfolgen können." "MitSportdeutschland.TV ist eine umfangreiche Grundversorgung derHandballfans rund um die Frauen-Europameisterschaft sichergestellt.Über die Livestreams wird ein sehr mobiles Angebot geschaffen, sodass die Spiele unserer Nationalmannschaft überall erlebbar sind",sagt Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des DeutschenHandballbundes.Neben der Europameisterschaft überträgt Sportdeutschland.TV auchdas Vorbereitungsturnier der DHB-Frauen, das vom 23. bis 25. Novemberin Spanien stattfindet. Gegner dort sind Brasilien, Spanien undPolen.Übertragungszeiten der deutschen Vorrundenspiele:01.12.2018, 15:00 Uhr: Deutschland - Norwegen03.12.2018, 18:00 Uhr: Deutschland - Rumänien05.12.2018, 18:00 Uhr: Deutschland - TschechienWeitere Termine:29.11.2018, 21:00 Uhr: Eröffnungsspiel Frankreich - Russland16.12.1018, 18:00 Uhr: FinaleAlle Übertragungen finden Sie unter:sportdeutschland.tv/handball/em-frauen-2018Über Sportdeutschland.TVSportdeutschland.TV (www.sportdeutschland.tv) ist der vomDeutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gegründete Online-Sportsender.Die im August 2014 gestartete Internetplattform will mehr Vielfalt indie Sportberichterstattung bringen. Unter dem Motto "Sport entdecken,Sport erleben" zeigt das Internetangebot Liveübertragungen undOn-demand-Videos aus einer Vielzahl von Sportarten. Das Programmumfasst neben nationalen und internationalen Großereignissen diverseBundesligen sowie Highlights, Zusammenfassungen undHintergrundberichte rund um Sport, sportliche Leistungen und dieMenschen und Geschichten dahinter. Mit der kostenlosen App YouSportkann außerdem jeder Sportfan Video-Ticker von Sportevents erstellenund auf Sportdeutschland.TV veröffentlichen.Über die DOSB New Media GmbHDie DOSB New Media GmbH, das Unternehmen hinterSportdeutschland.TV, wurde im Jahr 2011 vom DOSB, dem Spitzenverbanddes Deutschen Sports mit Sitz in Frankfurt am Main gegründet. Sie hatdas Ziel und den Auftrag, innovative Onlineanwendungen für dendeutschen Sport zu entwickeln. Im Mittelpunkt derUnternehmenstätigkeit steht die Übertragung von Sportveranstaltungenauf dem eigenen Online-Sportsender Sportdeutschland.TV. Seit Mitte2015 gehört das Unternehmen mehrheitlich zur 7Sports, derSportbusiness-Unit der ProSiebenSat.1 Group. Geleitet wird die DOSBNew Media GmbH von den Geschäftsführern Björn Beinhauer und MichaelGerhäußer. Unternehmensstandort ist Unterföhring bei München.Pressekontakt:Pressekontakt DOSB New MediaT +49 89 9507 7350presse@dosbnewmedia.dewww.presse.sportdeutschland.tvOriginal-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuell