Handball-EM-Qualifikation Deutschland - Israel im ZDF-Livestream (FOTO)

Mainz (ots) -Nicht nur die Handball-WM 2019 in Deutschland und Dänemark (liveim ZDF) wirft ihre Schatten voraus, auch die Europameisterschaft 2020steht bereits oben auf der Agenda der Handballfreunde. Am Mittwoch,24. Oktober 2018, startet die DHB-Auswahl in die EM-Qualifikation.Auftaktgegner in der hessischen Handball-Hochburg Wetzlar ist dieAuswahl Israels. Das ZDF überträgt das Spiel ab 18.45 Uhr aufzdfsport.de im Livestream. Kommentator in der Rittal-Arena istChristoph Hamm.ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Europameisterschaften im Handballhaben einen hohen Stellenwert, weil die besten Nationalteams aufdiesem Kontinent spielen. Ich freue mich, dass diese populäreSportart in den kommenden Jahren verstärkt ihren Platz imZDF-Programm finden wird und wir die DHB-Auswahl bereits in einigenQualifikationsspielen begleiten können."Die 14. Handball-Europameisterschaft der Männer wird vom 9. biszum 26. Januar 2020 in Österreich, Schweden und Norwegen ausgetragen.Deutschland spielt in der Qualifikations-Gruppe 1 gegen Israel, Polenund Kosovo. Für die EHF EURO 2020 qualifizieren sich jeweils dieersten beiden Teams der acht Gruppen sowie die besten vierGruppendritten. Gegen Israel und vier Tage später gegen Kosovo gehtes für das Team von Bundestrainer Christian Prokop vor allem um einenoptimalen Start in die EM-Qualifikation.